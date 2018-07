Israels parlament har vedtaget en lov, der fastslår, at Israel er en jødisk stat, og at hebraisk er det officielle sprog, men uden på nogen måde at ændre ved borgernes ligestilling. Det får Ole Olsen i JP forleden til at pervertere virkeligheden og kalde Israel en apartheidstat på linje med det tidligere regime i Sydafrika.

Han glemmer at oplyse, at forfatningen af 2003 for den endnu ikke oprettede palæstinensiske stat fastslår, at denne stat vil tilhøre den arabiske nation, at det nationale sprog vil være arabisk, at den nationale religion vil være islam og sharia vil være lovgrundlaget.