Det konservative folketingsmedlem Naser Khader udtalte for nylig, at kulturinstitutioner som Nationalmuseet, Det Kongelige Teater og Det Kgl. Bibliotek er en for essentiel del af den danske kulturarv til, at de skal gennemleve flere besparelser.

Kulturministeren, Mette Bock (LA), nægter at sætte slutdato for de planlagte kontinuerlige besparelser med herigennem forringelser. Med andre ord imødekommer hun ingenlunde De Konservatives ønske. Og ganske plausibelt kommer paradokset i, at LA og K sammen er i regering til udtryk for stedse.

Omtrent alle intellektuelle centrumvenstreorienterede har vel nok siden fødslen af VLAK-regeringen været au fait med det borgerlige kulturparadoks. På det værdipolitiske område er de to partier LA og K ganske enkelt uforsonlige. ”Skatten skal ned” er ét af de få mantraer, de kan synge i kor. Men der er altså forbløffende få lighedspunkter.

Hun ejer efter min mening ikke de humanistiske kvaliteter, det kræves for at være Danmarks kulturminister. Det liberale Danmark er historie- og kulturløst. Hun ejer efter min mening ikke de humanistiske kvaliteter, det kræves for at være Danmarks kulturminister. Det liberale Danmark er historie- og kulturløst.

En regering er samfundets faderfigur, hvis fineste opgave er at kunne samle et folk. Dette handler om at være i stand til at etablere en medborgerskabsfølelse blandt befolkningen og ikke bare lade stå til for til sidst at bevirke splittelse. Derfor er kulturpolitik mere sigende om den førte politik, end hvad Mette Bock nok er bevidst og informeret om.

Bock har aldrig beklaget sig over det faktum, at kulturområdet ofte bliver prygelknabe, når der skal spares penge i den offentlige sektor. Dermed accepterer hun det faktum, at kulturpolitik er lavest i fødekæden i en regerings hierarki.

Dette syn og holdning er ikke forbudt, men det er problematisk og ude af trit med virkeligheden i en kulturnation som Danmark præget af så megen stolthed og historie.

Entré opvejer ikke besparelser for Statens Museum for Kunst

Den afvisende facon fra kulturministeren er desuden et symptom på den tendens, at Liberal Alliances ministre glemmer deres politiske ministeransvar. De oparbejder en mistillid i Folketinget, når de gentagne gange udtaler sig uden henhold til faktuelle virkeligheder og konkrete arbejdsforhold.

Ingen betvivler forhåbentlig, at Mette Bock ønsker Det Kongelige Teater nedgraderet til under internationale standarder, men indirekte kan man godt få det indtryk hos ministeren, når hun ikke partout afviser yderligere fremtidige nedskæringer på området.

Hun ejer efter min mening ikke de humanistiske kvaliteter, det kræves for at være Danmarks kulturminister. Det liberale Danmark er historie- og kulturløst.

Det samme kan man ikke klandre den efterhånden gamle dreng i klassen, De Konservative, for at være. Tværtimod. De fører fortsat deres politik præget af forudsigelighed. Det klæder dem imidlertid, men hvis de ikke lægger yderligere pres på ministeren, vil også de risikere at tabe ansigt i forhold til vælgerne.

LA har det problem, at det står alene på mange politiske områder. I denne sag om kulturbesparelser og opbremsningen af samme møder de modstand fra både Socialdemokraterne, DF og K. LA's førte sundheds-, transport- og finanspolitik artikulerer deres egen ensomhed i dansk politik, da de ingen opbakning møder. Det borgerlige Danmark er stille og roligt ved at grave sin egen grav. Som bekendt har alting sin tid.