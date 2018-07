I programmet "Bagklog" på P1 lød det forleden: »Et løsgående missil ved navn Trump eksploderede flere steder i Europa i denne uge.«

I en mindre, men ganske vigtig sag er der nu også massiv kritik af præsident Donald Trump i USA og globalt: Han har reageret imod amning. Når man kender amningens effekter, er det rystende.

New York Times havde i denne måned en artikel om, hvordan USA ved et møde i World Health Assembly i Geneve i foråret arbejdede imod en WHO-resolution, der skulle støtte og fremme amning og begrænse promovering af modermælkserstatning.

USA ville udtynde konklusionerne, fordi man mente, at det var urimeligt at være så restriktiv over for den industri, der producerer modermælkserstatning. USA pressede flere ulande fra bl.a. Afrika og Latinamerika med økonomiske repressalier, hvis de ikke støttede USA's forslag.

Hvis man kan optimere amning globalt, så alle spædbørn blev ammet, som WHO anbefaler, kan man årligt forhindre 823.000 dødsfald blandt børn under 5 år.

Ecuador blev f.eks. truet med straf på dets handelsaftaler og militærstøtte, hvis landet ikke støttede USA's forslag. USA truede desuden med at nedsætte støtten til WHO. New York Times havde talt med en række deltagere i mødet fra USA og flere af de deltagende lande, inklusive Rusland, der dog alle ønskede at forblive anonyme.

I lyset af det seneste møde mellem Trump og Putin er det specielt interessant, at New York Times skriver, at det var Rusland, der fik gennemtrumfet, at man ikke fulgte forslagene fra USA om at svække WHO's stærke og relevante anbefalinger om amning.

Artiklen er på New York Times' hjemmeside kommenteret mere end 2.300 gange. Læserne harcelerer over, at Trump ignorerer stærk videnskabelig dokumentation og hensynet til den globale sundhed og ignorerer den øgede risiko for, at mange tusinde børn i ulande dør, hvis ikke amning bliver støttet og promoveret.

Flere nævner, at det var så langt fra, hvad Obama ville have gjort. Michelle Obama var engageret i en stor kampagne med det formål at reducere fedme blandt børn og har som led i det bl.a. promoveret amning, fordi den har en beskyttende effekt over for fedme. Mange henviser i kommentarerne til, at Trump ingen forståelse har for børns behov, og henviser til, hvordan han skilte flygtningebørn fra deres forældre ved den mexikanske grænse.

Amning har mange positive effekter sammenlignet med ernæring med modermælkserstatning. I en artikel fra det anerkendte videnskabelige tidskrift Lancet fra 2016 har man gennemgået forskningen om amningens betydning. En af de stærkeste effekter er beskyttelse mod infektioner.

Men også mange andre vigtige effekter som f.eks. en positiv effekt på intelligens, sandsynligvis en nedsat risiko for fedme og type 2-diabetes. Samt en mindre forekomst af brystkræft hos mødre, der ammer.

I ulande er amning et spørgsmål om liv og død, fordi dødeligheden af infektionssygdomme er meget stor, hvis børnene ikke bliver ammet.

Desuden kan alternativet, modermælkserstatning, være farligt i ulande, hvis ellers familierne har råd til at købe det. Dels på grund af risikoen for infektioner, hvis det blandes med vand, der er forurenet med sygdomsfremkaldende bakterier, dels fordi mange vil blande det for tyndt, fordi det er så dyrt.

I artiklen anslås det, at hvis man kan optimere amning globalt, så alle spædbørn blev ammet, som WHO anbefaler, kan man årligt forhindre 823.000 dødsfald blandt børn under 5 år.

I det lys er det forargeligt, at USA og præsident Trump har forsøgt at svække de stærke opfordringer fra WHO om at styrke amning og lave begrænsninger på, hvordan modermælkserstatning må promoveres.

Lad os håbe, at Trumps mangel på forståelse af, hvad amningen betyder, specielt i fattige befolkninger, er med til at overbevise de amerikanske vælgere om, at han uegnet til at være præsident med stor global indflydelse.