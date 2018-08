Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at regionerne stadig ikke er gode nok til at overholde patienternes udredningsret på hjerteområdet. Hjertepatienter har faktisk ret til at blive udredt inden for 30 dage, og i det mest grelle tilfælde, Region Sjælland, er det kun i 43 pct. af tilfældene, at tidsfristen er blevet overholdt.

Det er selvfølgelig yderst problematisk. For jo hurtigere en patient bliver udredt, desto større sandsynlighed for, at hun eller han får den rigtige behandling hurtigt. Det er ikke for meget at sige, at det kan koste liv, hvis udredningen tager for lang tid. Det er alvorligt det her.

Sundhedsministeren har været på banen og slået i bordet. Hun har meldt ud, at regionerne skal stramme op på hjerteområdet. Det er fint og på sin plads, men vi er også nødt til at se på, hvad der konkret kan gøres for at sikre, at hjertepatienterne bliver hurtigere udredt.

Nu tager vi en tur i maskinrummet, men jeg skal nok forsøge at gøre det så enkelt, som det nu kan lade sig gøre, når vi taler om et så komplekst område som sundhedsområdet. Ud over et uforløst potentiale i mere samarbejde med private for at afhjælpe de lange ventelister er det især et problem, at rigide regler i Sundhedsstyrelsen gør, at regionerne på grund af manglende specialetilladelser til private kan holde på patienterne trods lange ventelister.

Ja, en læge ansat på en privatklinik anfører endda, at »faciliteter og kompetence til at kunne afhjælpe ventetiderne på disse områder er til stede. Kun formalia fra Sundhedsstyrelsens side er en forhindring.« Her bør der virkelig gribes ind hurtigt.

Problemerne på hjerteområdet har været beskrevet i flere danske medier, og typisk lyder forklaringen fra sygehusene, at der er forskellige, aktuelle problemer, som gør, at det ser skidt ud lige nu, men at man forventer, at det bliver bedre.

Det er for eksempel problemer med den meget omdiskuterede sundhedsplatform, administrative ændringer og andet, som bliver brugt som forklaring, eller undskyldning om man vil.

Fra Hjerteforeningen lyder opfordringen om at øge den samlede kapacitet. Ikke for at håndtere en ekstraordinær situation. Men som generelt løft. Og det kan sagtens være, at de offentlige afdelinger skal være større, Men jeg kan sige, at private aktører altså allerede står klar til at hjælpe.

Men vi oplever ofte, at patienter ikke er blevet orienteret om deres rettigheder i forhold til at kunne ønske udredning og/eller behandling på et privathospital, hvis ventetiden i det offentlige overskrider de nævnte 30 dage. Det sker også ofte, at patienterne slet ikke forstår den givne information.

Her er det, at man kunne ønske sig, at det offentlige sundhedsvæsen gjorde lidt mere ud af at ”skubbe” patienterne i privat retning. For til syvende og sidst må det vel handle om, at så mange som muligt bliver behandlet så hurtigt som muligt. Det offentlige er jo til for at sikre det bedst mulige for borgerne.

Til efteråret har regeringen med statsminister Lars Løkke Rasmussen bebudet lanceringen af en større sundhedsreform. Det bliver spændende og interessant at se, hvad den kommer til at indeholde. Herfra skal der lyde en opfordring til at tænke de private aktører ind i den reform. For de private aktører bør bruges langt mere til gavn for borgerne.