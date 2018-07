I JP forleden hilste Dansk Erhverv de nye udbudsregler for den offentlige sektor velkommen og argumenterer for, at de fleksible muligheder, som de nye regler rummer, bruges alt for sjældent. Ja tak, kan vi fra brugerorganisationen DANSK IT tilslutte os. Og Dansk Erhverv oplister også de mange fordele herved. Men hvorfor sker det ikke?

Der er flere årsager. For det første har Danmark aldrig valgt at gøre tingene nemme. Det er det samme direktiv, alle EU-lande skulle implementere, men i Danmark skulle der altså en udbudslov til på mere end 850 sider. Vi skulle jo gerne have taget højde for det hele (men det kender Dansk Erhvervs direktør jo).

For det andet, når vi taler om nye teknologier, så giver teknologien mulighed for radikalt at ændre måden at drive virksomhed på. Men offentlige ledere er ikke særlig risikovillige. Såkaldte it-skandaler kombineret med meget detaljeret lovgivning har næppe øget modet hos de offentlige ledere. Giver det den offentlige leder mere trang til at gå nye veje?

For det tredje kan det, som Ledelseskommissionen slog til lyd for, stadig være svært at få sat borgeren først og lade det være drivende i udvikling af virksomheden. For det fjerde viser samme undersøgelse, at kun 17 pct. af de offentlige virksomheder betragter innovation som noget, eksterne leverandører og samarbejdspartnere kan bidrage med. Det er et rystende lavt tal.

Samtale fremmer forståelsen, var der engang en fransk direktør for mobilselskabet Mobilix, som sagde. Det er så sandt, som det er sagt. DANSK IT udgav i foråret ni anbefalinger til, hvordan offentlige virksomheder kan sætte indkøb ind i et mere strategisk perspektiv. Og det handler netop rigtig meget om dialog. Teknologiske løsninger er komplekse og ændrer sig hurtigt. Derfor er en kontinuerlig markedsdialog afgørende. Topledelsens forståelse for virksomhedens værdikæde og det digitale økosystem er temmelig afgørende for, om den opnår stærke resultater gennem digitalisering.