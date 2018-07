Enten afslører den amerikanske præsident, Donald Trump, et totalt ukendskab til Nato-samarbejdets form, eller også forsøger han bevist at manipulere og sætte sig selv på en høj hest over for de amerikanske vælgere, når han hævder, at de europæiske Nato-lande i modsætning til USA skylder Nato store summer.

»Det er ikke fair over for det amerikanske folk og skatteyderne. Mange af de lande skylder enorme summer fra de foregående år, hvor de ikke har betalt,« sagde Donald Trump blandt andet forud for Nato-topmødet den 25. maj 2017, og senere lød det, at:

»Hvis alle Nato-medlemmer havde brugt blot 2 pct. af bnp på forsvar sidste år, havde vi haft yderligere 119 mia. dollars (789 mia. kr.) til vores fælles forsvar.«

Trump får det til at lyde, som om der i Nato er en fælles pengekasse, som Nato-landene hælder penge i som betaling til det fælles forsvar, men det er rent vrøvl. Det eneste, medlemslandene bidrager direkte til Nato, er beløb til dækning af organisationens administrative udgifter m.m. For Danmarks vedkommende var beløbet i 2017 på cirka 310 mio. kr.

De 2 pct., som Trump henviser til, er Nato-landenes hensigtserklæring om at bruge 2 pct. af bnp på eget forsvar og altså ikke penge, der skal hældes i den fælles Nato-kasse.

De danske forsvarsudgifter er i år på 22,8 mia. kr. og ligger dermed formentlig på omkring 1,17 pct. af bnp, men det betyder ikke, at Danmark misligholder sine forpligtelser, sådan som Trump forinden topmødet den 11. juli i år havde den frækhed at skrive i et brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). De 2 pct., som mister Trump render rundt og hyler op om skal bruges her og nu på forsvar, blev behandlet på et Nato-topmøde i Wales den 4. september 2014. Her udsendte stats-og regeringscheferne en erklæring, hvori det blandt andet hed, at de allierede vil: »Bremse ethvert fald i forsvarsudgifterne« – »sigte mod at øge forsvarsudgifterne i absolutte tal i takt med væksten i bnp« – »sigte mod at bevæge sig i retning af 2-procentsmålet inden for et årti«.

Altså 2 pct. inden 2024. Først på det tidspunkt og ikke før kan man beskylde Danmark for at misligholde sine Nato-forpligtelser, hvis målet om de 2 pct. ikke er nået. Af regeringens forsvarsudspil den 11. oktober 2017 fremgår det, at forsvarsudgifterne de næste seks år vil blive hævet med 12,8 mia. kr., hvilket svarer til en forøgelse på lidt over 20 pct.

Når Trump bryster sig af, at USA betaler meget mere til Nato end europæerne, som han fejlagtigt udtrykker det, er det en sandhed, der skal tages med pænt store modifikationer, for i modsætning til for eksempel Danmark handler USA’s forsvarsbudget om meget mere end Nato.

USA’s forsvarsbudget var i 2017 på 550 mia. dollars, omkring 3,6 pct. af bnp, men en stor del af alle disse milliarder har intet med Nato at gøre. Under en konference på University of Baltimore i Maryland i januar 2018 blev det oplyst, at USA opretholder militærbaser i mere end 175 lande, hvilket koster de amerikanske skatteborgere omkring 150 mia. dollars årligt.

Siden 2012 har USA neddroslet sine baser i Europa. Seneste runde startede i 2015, hvor Pentagon i januar meddelte, at der årligt skal spares, hvad der svarer til 3,1 mia. kr. i Europa. USA har dog fortsat baser i England, Tyskland og Italien. Hvor meget USA reelt bidrager med til det fælles Nato-forsvar, er således et åbent spørgsmål. Det er under alle omstændigheder ikke de 3,6 pct. af bnp, som Trump går og bryster sig med.