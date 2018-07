Ungdomskriminaliteten er ellers faldende: Nyt system udhuler retssikkerheden – alene for at vise, at man slår hårdt ned på ungdomskriminalitet

Regeringen, DF og S har indgået aftale om et helt nyt ungdomskriminalitetssystem, selv om ungdomskriminaliteten er faldet markant de seneste 10 år. For hele gruppen mellem 10 og 17 år med 71 pct.

Vi står med en succes, som man i høj grad kan tage æren for lokalt. Kommunerne arbejder på at få barnets eller den unges normale liv til at fungere. Sikre skolegang, hjælp til familien, fritidsaktiviteter, gode praktikpladser osv. De unge skal ind i fællesskabet i stedet for at ekskluderes og gøre dem særlige.

Serviceloven kræver, at et barn eller en ung, der begår eller er i fare for at begå kriminalitet, skal have sine og familiens forhold grundigt undersøgt. Et team af fagfolk skal sammen se på sagen og på mulige handlinger – ikke en enkelt socialrådgiver, som det af og til hævdes.

Alle tvangsbeslutninger træffes i et børne- og ungeudvalg med en dommer, to børnesagkyndige og to kommunalpolitikere som medlemmer. Efter en grundig indstilling fra socialforvaltningen.

Justitsministeren vil have mere konsekvens: Kriminelle børn og unge står foran at skulle vaske brandbiler Der er brug for mere konsekvens over for kriminelle børn og unge, siger justitsministeren. Fagfolk advarer mod, at flere års succesfuldt arbejde kan blive sat over styr.

Viften af sociale indsatser er bred: skoler, klubber, fritidstilbud, behandling, støtte til uddannelse og beskæftigelse (også til forældrene), anbringelser osv. I de gode kommuner gør man alt koordineret og sammenhængende for at løse familiens og barnets problemer til bunds.

De kommuner, der ikke yder en god og vedholdende indsats, er der grund til at presse hårdere. Og de børn og unge, som vi på trods af den positive udvikling ikke har nået, viser os, at man hele tiden må skærpe og udvikle indsatsen. Men det begrunder ikke at sætte et helt nyt system ind.

Men det får vi. Med 12 ungdomskriminalitetsnævn, som politiet kan sende børn ned til 10 år ind i, sammensat af en repræsentant for politiet, en dommer og en kommunal repræsentant. Politiet bliver sekretariat for nævnet uden at kende børnene og familierne, og de skal ikke lave en grundig undersøgelse af både børn og familie, som kommunerne skal.

Nævnet skal i stedet inden for to-fire uger træffe afgørelser med pålæg til både børn og forældre, som vil rumme indsatser, som kommunerne skal levere. Men nævnet kender ikke forholdene i den enkelte kommune og de konkrete tilbud, som skal indgå i pålæggene.

Børnene og de unge kan komme for nævnet alene på mistanke, men skyldsspørgsmålet skal ikke afklares, og der kan ikke føres vidner. Børnene og de unge får ikke en advokat, og nævnets afgørelser kan ikke ankes, som man kan både i kommunerne og i en retssal.

Det er et system, der ikke kan gøre andet end at træffe hurtige beslutninger på et løst grundlag og med en meget kritisabel retssikkerhed. Nævnet vil beslutte sanktioner, f.eks i form af ”forbedringsforløb”, der kan vare op til fire år. Og både kommunerne og forældrene og børnene skal følge beslutningerne fuldt og helt. Ellers kommer sagen op i nævnet igen, og der kan besluttes endnu skrappere sanktioner.

Og hvis det stadig ikke løser problemerne, så kan nævnet beslutte at anbringe børnene – ned til 10 år – på sikrede institutioner.

I aftalen strammes indsatsen på de sikrede institutioner: centralt fastsatte husordner, videoovervågning, døralarmer til værelserne, flere muligheder for kropsvisitering og lempeligere regler om magtanvendelse.

Aftalepartierne roser sig med, at de ikke ændrer den kriminelle lavalder. I stedet opbygger de et kriminalsystem for børn og unge med vidtgående sanktioner, som ligner et straffesystem. Der er nærmest skabt en ny kriminel lavalder på 10 år, bare med andre sanktioner end det normale straffesystem. Og en meget dårligere retssikkerhed.

Hele aftalen er en tilsidesættelse af det sociale og pædagogiske arbejde. I stedet får politiet en nøglerolle: Det afgør, hvilke sager der skal i nævnet, det er sekretariat for nævnet, det er med til at afgøre sagerne, og det skal være med til at følge op på afgørelserne. Og så er det nye system kostbart.

Det vil koste 178 mio. kr. årligt kun for at drive systemet. Dertil kommer så alle foranstaltningerne, der ofte vil være særdeles dyre.

Det er ufatteligt, at man i stedet for den opdragende og pædagogisksociale indsats skal have et nyt system, der er kostbart, som udhuler retssikkerheden, som kan give hovsa-beslutninger, og som fører børn ned til 10 år ind i et kriminalsystem og i sikrede institutioner, som i højere grad kommer til at ligne ungdomsfængsler.

Og det alene for at vise, at man handler hårdt og hurtigt mod ungdomskriminalitet? Det vil ikke løse nogen problemer.

I stedet burde man samle op på de mange gode erfaringer fra kommunerne, udvikle og styrke det, man ikke er gode nok til, og så vride armen om på de kommuner, der ikke lever op til deres forpligtelser. Så vil vi uden tvivl kunne få ungdomskriminaliteten endnu længere ned.