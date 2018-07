Debat: Kropssproget er altid vigtigt for en læge

Der indføres nu egenbetaling på tolkebistand for udlændinge, der har boet mere end tre år i Danmark og ikke har lært sig dansk. I Region Syddanmark bruger vi hvert år 50 mio. kr. på tolkehjælp blot i sundhedssektoren. Kommunernes udgifter hertil er betydeligt større.

Forleden kunne man i JP læse en kronik skrevet af en ungherboende muslimsk læge, som var imod egenbetaling.

Jeg har været læge i 40 år og har aldrig nogensinde været i en situation, hvor livstruende alvorlige lidelser ikke kunne diagnostiseres eller behandles, fordi læge og patient ikke kunne kommunikere verbalt. Kropsproget er for en erfaren læge ofte vigtigst. Har en patient smerter, fortæller kropssproget mere end ord, hvor ondt personen har. Er man afslappet og smilende, har man mindre ondt end en person, der er bleg, stille og knapt kan gå.

Når patienter indbringes bevidstløse, er læger også i stand til at diagnostisere og behandle uden brug af sprog. En dansker, som rejser til udlandet og der bliver syg, må også gøre sig forståelig vha. kropsproget. Den unge muslimske læge beskriver et eksempel, hvor en udenlandsk kvinder, som ikke kan dansk, har fået en blodprop. Trods manglende sprog diagnosticerer lægen dog alligevel blodproppen. Lægen frygter dog, at hvis der ikke senere havde været en tolk til stede, ville kvinden have modsat sig behandling.

Det er usandsynligt, at en kvinde med brystsmerter, som selv har søgt læge, vil modsætte sig behandling. Til gengæld er det ikke mere end 14 dage siden, jeg selv tilså en kvinde, som havde boet i Danmark i 14 år og ikke kunne et ord på dansk. Hun havde ret til tolkebistand betalt af andre skatteyderne. Den muslimske læges indlæg bør nok også mere ses som et politisk statement end som et fagligt problem. Samme læge har tidligere ”misbrugt” sit embede med politiske statements, hvor han bl.a. har skrevet en recept til Inger Støjberg og ordineret hende “undervisning i demokrati”.