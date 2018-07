Vores politikere har besluttet, at de vil bruge 80 mio. kr. på et 70 km langt grænsehegn, som skal have huller 20 forskellige steder. Det er over 1 mio. kr. pr. km for et hullet hegn. Er det sådan, vores valgte politikere skal have lov til at forvalte borgernes penge trods advarsler fra eksperter om manglende effekt og flere negative bivirkninger på naturen? Det skulle ikke undre, om Dansk Folkeparti og ulvehaderne klapper i hænderne over, at andre former for tilrejsende liv også kan holdes ude – indtil migranterne finder en af hullerne i hegnet. Hvis det eneste formål er at holde afrikansk svinepest fra døren – hvilket jeg til fulde forstår og bifalder – var det mere fornuftigt at have en bufferzone i grænseområdet, hvor der ikke går udendørs grise, skrue op for kontrollen med vask og desinfektion af lastbiler og skrue ned for den omfattende transport af dyr over grænsen.

