Debat: Nu beder jeg Dem, fru Heilbuth

I årevis har nogen råbt op om barsel til fædre, og ih hvor godt, at EU nu har blandet sig i de danske overenskomstforhold og har tvunget mænd på barsel og kvinder væk fra barsel.



Og straks står mændene i kø for at forlange oprettelse af tilbud til dem, fordi de ikke ved, hvad de skal med denne barsel.

Grunden til, at vi i Danmark og andre lande i vores del af verden har fået indrettet velfærdssamfund, er, at folk tog skeen i egen hånd og oprettede virksomheder, fagforeninger, skoler og så videre uden om stat og kommune.

Men de unge i vore dage synes i den grad imprægneret med, at staten/det offentlige skal tage sig af alt, så nu piver de over, at ikke alle kommuner har lavet legestue for mænd. Gad vide, om denne barnepigementalitet kommer fra deres mangeårige opbevaring i vuggestue og børnehave?

Hvis de skvattede mænd ikke kan finde ud af at beskæftige sig selv, er det enten, fordi de ikke er egnede til at være hjemmegående, eller fordi de har mistet ethvert initiativ til at blive iværksætter.

De kan vel selv leje lokaler og oprette de grupper, som de åbenbart synes, at andre skal oprette og ikke mindst betale. Det ville så også betyde, at de fik det indrettet efter deres ønsker, og ikke hvad man blandt kommunens djøfere synes er det rigtige. Hvad man ønsker i kommune A, er måske ikke, hvad man har behov for i kommune B.

Så mit forslag vil være, at mænd får fingrene ud og selv går i gang. De har selv ønsket at få barsel, så må de også selv tage ansvar for at beskæftige sig selv.

Men som et gruk: »Ansvar er så svært at ha’. Derfor er det skaffet a’.«