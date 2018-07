Hvor blev vi pensionister af? Sådan skrev Bent Horshauge fra Haderslev i JP forleden. Her hentydes til folkepensionens størrelse set i lyset af de overståede overenskomstforhandlinger. 8 pct. i gennemsnit til lønmodtagerne. Hvad mon regeringen vil tildele pensionisterne? Folkepensionens grundbeløb var i 2012 5.713 kr. mdl. og i 2018 6.237 kr. Altså en stigning over otte år med 524 kr mdl. Under 100 kr. mdl. om året – og det er brutto. Så behøver man vist ikke sige meget mere.

At der er behov for et løft af folkepensionen, må vist være tydeligt selv for politikerne. Men hvem har politisk mod til at træffe beslutning herom?

Mogens Lykketoft nedsatte folkepensionens grundbeløb, da han var finansminister. Tak for det til Socaldemokratiet. Glemmes aldrig af de mange. Næsten det samlede folketing er enige om satspuljerne, som de så rundhåndet deler ud af hvert år og soler sig ofte tilligemed.

Formålet kan være udmærket, men midlerne stammer fra netop, ja, gæt hvem, folkepensionisterne bl.a., som har måttet give afkald på en årlig mærkbar procentregulering af pensionerne. Det kunne være interessant at få en opgørelse fra Finansministeriet om, hvor meget folkepensionisterne har bidraget med til satspuljen gennem årene. Hvor stor ville pensionen have været, hvis dette indgreb ikke løbende pågår.