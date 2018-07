I to gode artikler har JP belyst ønskerne og mange af de overvejelser, man skal gøre sig, før man flytter i nærheden af sine voksne børn. Der er specielt et forhold, der ikke er belyst i artiklerne. Det er hensynet til ens voksne børn. Når mor eller far rykker sine 50-årige rødder op og flytter tæt på børn, binder man sine børn. Mere end man og de tror. Flere og flere unge familier må pludselig flytte for at skaffe sig arbejde eller gøre karriere. Den beslutning bliver meget svær at tage, hvis mor eller far har sluppet alt og er flyttet tæt på. Tør man tage ansvaret for det?

