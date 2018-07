Københavns Kommune var den første kommune i hele landet, som fik sig en borgerrådgiver. Man havde fået inspiration fra Folketingets Ombudsmand og tænkt, at selvfølgelig skal borgerne have sig en vagthund – en institution, som sikrer, at kommunens forvaltninger ikke begår ulovligheder, og at borgernes rettigheder bliver sikret.

Gennem årene har Borgerrådgiveren da også udført sit arbejde – Københavns Kommune er løbende blevet kritiseret på de områder, hvor kommunen ikke gør sit arbejde korrekt. Om det er ulovlige lægeundersøgelser eller lange sagsbehandlingstider, så har Borgerrådgiveren gjort sit, for at kommunen retter op på sin praksis.

Det er ikke pinligt, at en kommune på størrelse med København bliver kritiseret – der er trods alt titusinde af ansatte, og det er menneskeligt at fejle, så fejl kan selvfølgelig forekomme. Det pinlige er, at kommunen skærer penge fra Borgerrådgiveren hvert eneste år.

Hvert år skal Borgerrådgiveren nedskære sit budget på grund af et ufleksibelt og overflødigt sparekrav, og da der ikke er mange andre aktiver end medarbejdere, ja, så bliver Borgerrådgiverens medarbejdere fyret. Hvis nuværende udvikling fortsætter, så vil Borgerrådgiveren have tre færre medarbejder i 2022.

Det er pinligt, at Københavns Kommune skærer i budgettet for en institution, som netop skal agere som vagthund over for kommunens egen praksis. Det sker, samtidigt med at der i de seneste år er kommet flere og flere klager.

Kommunen vokser, kompleksiteten i lovgivningen vokser, men samtidig får de borgere, der kommer i klemme, mindre hjælp.

Hvis Borgerrepræsentationen i København ikke vågner op og dropper de unødvendige sparekrav til Borgerrådgiveren, går der ikke langt tid, før vi ender med nogle med meget alvorlige situationer.