Onsdag den 18. juli kunne Nelson Mandela været fyldt 100 år, og datoen har siden 2010 været en FN-dag for at understrege, at borgere i en stat skal have lige rettigheder. Mandela havde en afgørende indflydelse på afskaffelsen af apartheid i Sydafrika – et system, der opdelte borgere i tre grupper med forskel i rettigheder: den oprindelige sorte befolkning med færrest, farvede indvandrede med lidt flere og hvide indvandrere med flest og med monopol på magten.

At det naturlige princip om borgernes lige rettigheder ikke er en selvfølge, oplevede vi i Israel også onsdag den 18. juli. Her vedtog parlamentet med et flertal, at jødiske borgere skal have en særlig prioriteret status i Israel, og at de oprindelige indbyggere gennem århundreder fra nu af er borgere med sekundære rettigheder.

Apartheid synes genfødt i ny skikkelse på Mandelas fødselsdag. Hvornår kommer der en politisk reaktion på dette helt afgørende brud på et fundamentalt princip?