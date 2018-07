Ligesom John Nielsen forleden synes jeg ikke, at det er i orden, at ansatte i det offentlige skilter med, hvad de synes om os danskere. Men det giver da grund til eftertanke, at de selvsamme personer, der betragter os som vantro, gerne vil nyde de vantros velfærd og/eller penge. Her i Danmark praktiserer vi jo ikke forskelsbehandling, så alle får, hvad de har brug for!

Vil du have meninger direkte i din indbakke? Tilmeld dig gratis og få de seneste indlæg fra Jyllands-Postens debatsektion én gang i døgnet – klik her, sæt flueben og indtast din mailadresse. Følg også JP Debat på Twitter