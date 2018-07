Kommentatorer til direkte sportsudsendelser kan til tider være oplysende. Men i langt de fleste tilfælde er de ødelæggende for den gode sportsoplevelse, det være sig uanset om det er en tenniskamp, golfturnering eller fodboldkamp.

Mon det er teknisk muligt at lave en såkaldt ”on-off-knap” til at slukke for kommentatoren, men beholde lyd fra selve kampen, publikum og så videre?

Tag nu f.eks. en fodboldkamp. Her vil jeg mene, at oplysninger om holdopstilling samt diverse fakta om spillere kan være på sin plads inden kampens start. Dette vil være det samme som at sidde på et fodboldstadion, og hvor holdene præsenteres inden kampstart.

Derefter burde det være en menneskerettighed at kunne slukke for kommentatorer. Vi kender alle de dårlige kommentarer som f.eks. ved offside i fodbold. Hvis nu spilleren ikke var løbet en halv meter for langt fremad, ville det ikke være offside – god og vigtig information?

Lad os få en ”on-off-knap”.