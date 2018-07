De var vrede. Frustrerede. Og en lille smule bange. Beboerne fra de to afdelinger på Nørrebro og i Valby, som pludselig var kommet på en ”ghettoliste”.

Vrede over, at det sted, de bor – med alle deres håb og drømme – pludselig blev til et ”sort hul på danmarkskortet”, et parallelsamfund. Frustrerede, fordi ingen af de politikere, der har lavet aftalerne om ”ghettoerne” har ulejliget sig med at spørge dem, der faktisk bor der, om, hvad de mener.

Og en lille smule bange for, at de måske skal flytte, fordi Folketinget vil fjerne 60 pct. af de boliger, de bor i, hvis deres afdeling er på listen fire år i træk – og dermed bliver en ”hård” ghetto.

Det var på det årlige repræsentantskabsmøde i boligselskabet AKB, København, at debatten i høj grad kom til at handle om Folketingets parallelsamfundspakker. Og hvor ikke kun beboerne fra de to afdelinger var i oprør. Alle var vrede – og med god grund. For med parallelsamfundsaftalerne vil man rive gode almene boliger ned eller sælge dem til private.

Det at bo alment er åbenbart i sig selv et problem for nogle politikere.

Aftalekomplekset handler ikke kun om at rive gode boliger ned. Boliger, som er til at betale, og som en by som København i øvrigt har skrigende brug for.

Der er også en række initiativer, som blandt andet risikerer at gøre de fattigste beboere endnu fattigere, fordi børnechecken skal fjernes, hvis børn har for meget fravær. Etårige fra de boligområde, der er på Folketingets lister, skal i 25 timers ”læringstilbud” om ugen. Men kun hvis de bor i et bestemt boligområde! Og der må kun være 30 pct. børn fra boligområder på listen i en dagsinstitution.

Det kunne for så vidt være meget fornuftigt, at alle børn automatisk blev indskrevet i en daginstitution (og så kunne man søge om at passe dem selv). Men det er forskelsbehandling, og det stempler børn – for nu at sige det pænt – at kun etårige børn fra bestemte boligområder skal i ”læringstilbud”, og at der kun må være 30 pct. børn fra bestemte områder i en daginstitution.

Det er, som om Folketinget ikke forstår vores boligområder. Ikke forstår, hvem der bor der.

Der er helt reelle sociale problemer – arbejdsløshed, fattigdom, mange med korte uddannelser, utryghed og i nogle tilfælde også mennesker, der hænger fast i kulturelle normer og vaner fra andre lande. Men det gælder ikke alle. Langtfra.

For eksempel er langt de fleste i arbejde – også i de to områder fra AKB, København, som nu er endt på listerne. For eksempel går det voldsomt fremad med, at de unge tager en uddannelse i disse år – ikke mindst i de udsatte boligområder.

De udsatte boligområder er også hjem for helt almindelige mennesker med helt almindelige liv. Og det gør tingene værre, når man stempler alle og laver forskelsbehandling af mennesker – kun ud fra deres adresser.

Vi arbejder både med sociale indsatser, med ventelisterne og med fysiske forandringer sammen med kommunen for at løfte vores områder. Det går langsomt – frustrerende langsomt, og nogle gange oplever vi også tilbageslag. Men det virker, når vi tænker indsatserne sammen.

Det bedste ville være, hvis man på Christiansborg lyttede lidt mere til os, der bor alment, og ville hjælpe os med at løse de problemer, der reelt er, og som diverse aftaler og lister absolut ikke gør mindre.

Når vi – beboere, boligsociale, kommunale og mange andre – arbejder sammen om at løfte både beboere og boligområder. Ligesom det virker, når vores engagerede og dygtige politi har tid og ressourcer til at være – og arbejde i – vores områder og for alvor tage fat i de få, men aktive kriminelle.

Så lad os forstærke disse indsatser – i stedet for at stemple alle og rive ned.

På vores repræsentantskabsmøde i AKB, København, blev vi enige om, at vi som boligorganisation vil gøre alt, hvad vi kan, for at få vores afdelinger væk fra listerne så hurtigt som overhovedet muligt.

Men det bedste ville være, hvis man på Christiansborg lyttede lidt mere til os, der bor alment, og ville hjælpe os med at løse de problemer, der reelt er, og som diverse aftaler og lister absolut ikke gør mindre.