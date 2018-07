Ved det netop afsluttede verdensmesterskab i fodbold blev Danmark suverænt ”verdensmester”. Efter 64 kampe ved fodbold-VM i Rusland, var det Frankrig, der på banen løb af med guldmedaljerne. Men Danmark blev også verdensmester, endda temmelig suverænt, nemlig i brug af nogle ”meget kloge” eksperter.

Det er helt hen i vejret – og brug af mange licenspenge – at vi til hver kamp skal trækkes med seks-syv personers udtalelser fra Rusland og i studiet samt fra andre steder rundt om i landet.

Enhver, der har spillet fodbold, ved jo godt, at når man har bolden, tænker man på, hvad man skal gøre, men det lykkes jo ikke altid, og nogle gange træffer man den forkerte beslutning, men det hænder jo også, at det bliver bedre af det, og det er vel det gode ved fodbold, at ikke alt kan tegnes og nedskrives.

Men ”eksperterne”, de ved jo alt. Hvorfor han ikke spillede ham, så var der blevet mål, den sidste dribling var unødvendig, ham der skal spille længere tilbage på midtbanen, ham der skal bare passe på ham nr. 10, de forsvarer sig godt med 10 mand på egen banehalvdel, de har for få afslutninger, der skal spilles mere på fløjene, så de kan komme bag om forsvaret, det og det skal rettes i 2. halvleg, måske skal han skiftes ud, osv.

Nogle ”eksperter” synes også, de skal tale i 2 x 45 min., og det er med meget, meget udenomssnak om spiller, klubber og træner, som ikke vedrører selve kampen, men måske er de aflønnet efter ord.

Nogle speakere synes også, vi skal have oplyst, at nu spiller han ud på fløjen, aflevering ind over gik bag målet etc., som om vi ikke selv kan se det.

Hvor tit har man ikke hørt ”eksperterne” dømme frispark, straffe, advarsel etc., og så må ændre deres udtalelser, når de har set det tre gange i slowmotion.

Når man så ser på, hvilke ”eksperter” man anvender, er det lidt mærkeligt, at det er tidligere og nuværende trænere, som er blevet fyret i flere klubber. Her har de haft rigeligt tid til at få alle deres kloge ord og spilsystemer omsat til mesterskaber, men det kniber vist lidt. Så jo flere fyringer, des bedre ”ekspert”.

For ikke her at nævne Morten Bruun og Flemming Poulsen, som begge snakker som et vandfald uden at sige noget klogt, og de steder, hvor sidstnævnte har været hjælpetræner, er han jo også mest kendt for at trænge sig på, når tv mødte op. Det er tv, hvor vi selv kan se det hele og ikke som i gamle dage med radio.

Hvis de er så kloge og ved så meget om fodbold, hvorfor ansætter vi så ikke disse ”eksperter” som landstrænere, så går vi da lige ubesejret igennem alle turneringer.

Men det må vel give godt at være ”ekspert”, siden de står i kø for at være med. Stopper man som spiller og har spillet i superligaen, er man også lige pludselig ”ekspert”.

Nu er det jo ikke kun til fodbold, de såkaldte ”eksperter” vrimler frem, det samme sker jo, når man ser håndbold, og her skal man endda absolut vise diverse opstillinger, eller mangel på samme, for at finde fejlene.

De synes vist selv, at det ser meget smart ud, at de sådan let kan flytte rundt på spillerne.

Ja, selv dronningens nytårstale kan vi ikke få lov til selv at tolke indholdet af.

Så snart garden er gået i hus, toner fem-seks ”eksperter” frem og fortæller os, hvad i grunden det var, dronningen sagde.

Nu kan man så bare sige, at man kan bruge lydknappen på fjernbetjeningen, så bliver man fri for det hele. Ja, og den benytter jeg mig også meget af, idet mine kampe i tv næsten alle ses uden lyd. Jeg vil dog gerne opleve den stemning, der er i visse kampe, især fra England, så det hænder, der bliver åbnet lidt.

Så lad os nu få en åben diskussion om anvendelse af alle de ”eksperter” til sportsbegivenheder. Det synes jeg er påtrængende, men det synes tv-stationerne måske ikke?

NB: Nu er superligaen så lige begyndt, og her fortsætter den unødige anvendelser af ”eksperter” fortsat.