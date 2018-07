Debat: Ikke arveafgift, men generationsskifteskatten

Tim Whyte skrev forleden i JP, at »13 af de rigeste familier i Danmark er gået sammen i organisationen Vækst i Generationer, som allerede har fået reduceret arveafgiften for selskaber og nu kæmper for at fjerne arveafgiften helt«.



Det er forkert. Vækst i Generationer arbejder ikke for at fjerne arveafgiften helt, men alene for at skabe gode muligheder for generationsskifte i Danmark. Det bakker 120 små og mellemstore virksomheder i øvrigt aktivt op om.

I 2017 lempede regeringen og DF generationsskifteskatten – det vil sige skatten på overdragelse af erhvervsaktiver, når næste generation overtager ejerskabet af en virksomhed. I Vækst i Generationer håber vi meget, at der bliver flertal for helt at fjerne netop den beskatning.

Det gør vi, fordi 23.000 virksomheder står over for et generationsskifte i de kommende år. Det vil berøre ca. 300.000 arbejdspladser. På trods af sænkelsen skaber generationsskifteskatten stadig voldsomme kapitaldræn i de virksomheder, som videreføres af næste generation. Det ødelægger deres muligheder for at investere i vækst og arbejdspladser.

Vores entydige fokus på erhvervsbeskatningen fremgår tydeligt af vores hjemmeside, og vi har aldrig argumenteret hverken for eller imod en total afskaffelse af arveafgiften.

Tværtimod har vi i høringssvar og dialog med politikerne talt for og leveret inputs til fornuftige værnsregler, der sikrer, at en afskaffelse af generationsskifteskatten alene gavner aktive virksomheder – og ikke bliver brugt til at omgå den private arveafgift.

Det er ikke »ren interessevaretagelse for de allerrigeste i Danmark«, som Tim Whyte påstår. Det er blot vores bud på løsningen på generationsskifteudfordringen, som forskere har kaldt »en af de største erhvervsmæssige udfordringer, Danmark står overfor de næste årtier.«