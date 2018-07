I forbindelse med ulvens tilbagekomst er det påpeget, at den statistiske sandsynlighed for at blive overfaldet af en ulv er meget ringe. Måske lig med sandsynligheden for at blive overfaldet af en kamphund. Men kamphunde er jo blevet forbudt, så det vil være logisk, at man også forbyder ulven – eller ophæver hundeloven og skærper hundeejerens ansvar.

Sandsynligheden for at blive ramt af salmonellaforgiftning er sikkert lige så ringe. De æg, jeg køber i tyske supermarkeder, er ikke garanteret salmonellafrie og kommer tit fra Holland og står inde i det opvarmede butikslokale. Jeg har overlevet indtil nu, og det gør de også syd for grænsen.

I mit barndomshjem havde vi en schæferhund, som mange var bange for, fordi den lignede en ulv. Danmark er den seneste menneskealder blevet et angst samfund, hvor alt drejer sig om at føle sig truet af et eller andet. Lige fra schæferhunde til burkaer. Måske var det på tide, at vi begyndte at betragte alle disse trusselsbilleder fra oven af og ned og ignorere dem.