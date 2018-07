Debat: En tilståelse i varmen om klimaet

En tilståelse i JP 15/7 under ”Fire fakta , der forklarer verden” er kort beskrevet om det varme vejr, vi p.t. oplever. Og til min store overraskelse understreger meteorologerne fra Nasa, at det ikke er muligt at fastslå, at enkelte klimahændelser såsom tørkeperioder eller ekstreme uvejr skyldes menneskeskabte klimaforandringer.

Dette er dog lidt af en længe ventet tilståelse, der klart viser, at vi mennesker overhovedet ingen indflydelse har på klimaet og vejret. At man på denne slet skjulte og kort beskrevne måde klart tilstår menneskers magtesløshed over for klimaet, viser kun, at nogle viden- skabsmænd og meteorologer er ved at erkende, trods forsøg på det modsatte fra bl.a. IPCC, FN`s klimapanel, at klimaet og vejret opfører sig, som det nu gør, og som det har gjort i millioner af år .