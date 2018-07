Med sol i kinderne og vind i håret nyder de danske og udenlandske turister livet i sommerlandet. Isvaflen smelter og løber ned ad hånden. Caféer, barer og restauranter rykker ud på byernes fortove, hvor børnefamilier, venner og forelskede par finder plads i skyggen.



Ferien er over os. Det er skønt.

Men for mange er ferielandet også forbundet med daglige udfordringer, hvis hoften driller, hvis barnevognen skal med rundt, eller hvis synet ikke er det bedste. Den udfordring bliver kun større i fremtiden. Danskerne bliver nemlig ældre og ældre, og heldigvis er de fleste pensionister i dag i fuld vigør og i stand til at nyde deres otium og udforske hjemlandet langt op i alderen.

Det stiller dog krav til, at vi kan komme rundt. På stranden, i forlystelsesparken, på museet og i byerne.

Danske og udenlandske turister stiller i dag større og større krav til både komfort og tilgængelighed, når de skal vælge feriedestination.



Børnefamilier ser på transport og tilgængelighed, når de beslutter sig for, hvor ferien skal holdes. Det samme gør f.eks. mennesker med handicap, ældre, der skal have børnebørnene med på tur, og venner, hvor en har brækket benet.

Ferien skal være for alle. Og hvis man på forhånd ved, at en af rejsedeltagerne vil få svært ved at komme rundt, bliver rejsemålet fravalgt. Kort sagt: Der er et kæmpe vækstpotentiale i at gøre Danmark mere tilgængelig.

Danske feriemål vil få flere turister. Og Danmark har meget at byde på. Kysterne og naturen er Danmarks største tiltrækningsplaster, viser gæsteundersøgelser blandt turisterne. Derfor er det alfa og omega, at der også findes steder, hvor barnevognen og kørestolen kan komme helt ned til vandkanten.

Et godt eksempel er naturområdet Tøndermarsken i Sønderjylland. Det lyder ikke umiddelbart som en destination for personer med gangbesvær. Men i øjeblikket er der et storstilet arbejde i gang med at gøre Tøndermarsken tilgængeligt, så verdensarvsområdet kan nydes af alle.

Det samme gælder for oplevelsescenteret Naturkraft i Ringkøbing, hvor første spadestik til et nyt naturcenter med fokus på naturens fascinerende og voldsomme kræfter blev taget i november 2017.

Begrebet “turisme for alle“ skal tænkes bredere end turisme for mennesker med handicap. Det er den person i gruppen med særlige behov, der sætter grænserne for, hvad hele gruppen kan foretage sig – hvad end det så er junior i klapvognen, mormor med gangstativet eller vennen i kørestolen.

I udlandet er man allerede begyndt at arbejde strategisk med at få turisme for alle ind i markedsføring og værdigrundlag. Erfaringerne viser, at markedet er stort. F.eks. er Storbritanniens turistbureau Visit Britain langt fremme med at få deres turistbranche til at tænke tilgængelighed.

Visit Britain kan også aflive myter om, at turisme for alle f.eks. er et nichemarked og tager lang tid at realisere. Turistbureauet har nemlig mærket en stor efterspørgsel, få begrænsninger pga. fredninger, og at det ikke tager lang tid at gøre turismetilbud tilgængelige.

Kommuner og turistbranche herhjemme er heldigvis ved at få øjnene op for det uudnyttede forretningspotentiale, der findes i at skabe turismetilbud for alle. F.eks. blev Viborg sidste år nomineret til EU-prisen Access City Award, som uddeles til Europas mest tilgængelige by for deres arbejde med at gøre byens gamle bykerne mere tilgængelig. Prisen er et konkret pejlemærke for danske byer, der skaber byliv for alle.

Men det kræver en langt større og mere målrettet indsats at gøre byer, natur, attraktioner og overnatningssteder mere tilgængelige.

Visit Denmark kom i 2016 med en analyse, der viste, at mennesker med funktionsnedsættelser i dag udgør ca. 8 pct. af alle overnatninger i Danmark, men at markedet reelt er større og i vækst.

Samtidig viser undersøgelser, at hver fjerde dansker i alderen 16 til 64 år mener, at de har en fysisk funktionsnedsættelse. Til det skal der lægges ældre og de pårørende og venner, som rejser med personer i denne gruppe.

Vi står nu med en gylden forretningsmulighed, som flere lande allerede har grebet. I Danske Handicaporganisationer og Dansk Erhverv opfordrer vi derfor til at gøre turisme for alle til en tydelig del af Danmarks brand i vores markedsføring og et selvstændigt mål i den måde, vi som land brander os på som destination.



Og lad os være ambitiøse, så der opstilles klare og konkrete mål i en national strategi med overskriften ”turisme for alle”. Et oplagt sted at tage fat er at indtænke tilgængelighed i udviklingen af de danske kystbyer og kystområder.

I regeringens nationale strategi for turisme står der, at Danmark i 2025 skal have en tredjedel flere turister, turismeomsætningen skal nå 140 mia. kr., og turisterne skal være mere tilfredse med deres ophold i Danmark.

Det kan godt lade sig gøre, men det kræver en plan fra Christiansborg.