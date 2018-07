Energiministeren har smidt håndklædet i ringen og overlader den fremtidige afregning af solcelleenergi produceret af private til det statsejede Energinet. Vi ville gerne være med til at reducere CO 2 af hensyn til vores fælles fremtid og blev lovet 20 års billig elpris, som bliver modregnet i vores forbrug, hvis vi ville investere i solceller. Solcellerne var ret dyre dengang. Det er vedtaget ved lov. Nu har energiministeren opgivet at regne ud, hvilken afregning vi skal have i fremtiden, så nu bliver det Energinet, der tilsidesætter loven og indfører ens betaling for alle. Hvor svært kan det være at overholde eksisterende lov?

