Danmark har erklæret sig enig i, at Nato-lande skal bruge 2 pct. af deres bruttonationalprodukt på forsvaret senest i 2024. Det kommer sandsynligvis ikke til at ske ifølge Lars Løkke Rasmussen. Vi bruger p.t. 1,17 procent eller lige over halvdelen.



Men vi har sat vores bidrag op med 20 pct. og har ”steppet op”, siger statsministeren. Jeg kan være stolt og ranke ryggen, fortsætter han. Det svarer jo til, at han skal betale 500 kr. i kontingent til sin badmintonklub, og at han så sender 250 kr.

Så får han en rykker og smider den i papirkurven. Næste sæson sender han så 300 kroner og får en ny rykkerskrivelse. Han ringer så til klubben og fortæller, at han har øget sit bidrag med 20 pct. og ”steppet op”, hvilket gør ham i stand til at ranke ryggen!

Det forekommer at være en særpræget måde at argumentere på.

Statsministeren er ellers meget stålsat når det kommer til at overholde konventioner. Især når dybt kriminelle udlændinge burde smides ud af landet. Det kan vi ikke, for vi skal jo overholde internationale aftaler og konventioner, forklarer Løkke Rasmussen med fast blik.

Dog gælder det ikke Dublin-forordningen, som vi blæser højt og flot på. Og når det handler om Nato, gælder der åbenbart også andre spilleregler.

Det kunne være rart at få oplyst, hvilke konventioner og bestemmelser statsministeren mener, at vi bør overholde, og hvilke man godt kan se lidt stort på. Vi andre kan som samfundsborgere jo ikke rigtig slippe godt fra at være så selektive, når det gælder love og regler.