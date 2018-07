Jeg er glad for at rejse med tog, men de senere år har det været en sørgelig affære at rejse med DSB i Danmark.

Forleden skulle jeg fra Padborg mod Kolding. I Vojens blev alle bedt om at forlade toget og gå over i det tog, der holdt på den anden side af perronen (vort tog kunne vist ikke kommunikere nord for Vojens). »Er det det nye tog?« spurgte jeg en DSB-medarbejder, der stod på perronen. »Det er noget gammelt lort,« lød svaret.

Det har DSB-medarbejderen ret i. DSB’s togsæt er nedslidte. Ofte fungerer et eller flere toiletter ikke, eller det er kun bestemte døre, der kan åbnes. Togene emmer af forfald og nedslidning. Det er i sig selv slemt nok, men det værste er, at landets politikere har accepteret dette forfald og har bevilget og vil bevilge milliarder og atter milliarder til vejnettet, så biler kan komme en smule hurtigere frem.

Politikerne har en total mangel på ambitioner og visioner for togdriften og kan kun forestille sig et samfund med flere og flere biler på vejene ud og ind af byerne. Politikerne kan tilsyneladende ikke forstå, at en god infrastruktur for tog kan få flere til at tage toget og dermed lette trykket på vejene og gøre livet lettere for alle.