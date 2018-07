Vi så på tv forleden et indslag om eksperimenter i laboratoriet og udført i felten (Sydafrika) med en ny tuberkulosevaccine, den første siden Calmette-vaccinen fra 1921 blev præsenteret.

Det er en glædelig nyhed, at der forskes i udvikling af nye vacciner, i en tid hvor resistensforskere har domineret faglitteraturen og de offentlige medier.



Det meget interessante her er, at BCG-vaccinen (Calmette-vaccinen) er baseret på en svækket mycobacterium bovis (Bacillus Calmette-Guerin) – kvægets tuberkulosebakterie. Vi bevæger os med andre ord ind på læger og dyrlægers fælles gebet: One Health.

I forskeren Peter Lawætz Andersens veterinære fortid var hans store interesse fiskeimmunologi, og på netop det tidspunkt blev der udviklet og afprøvet de vacciner, der i dag muliggør en kolossal global fiskeproduktion med minimal brug af antibiotika og en deraf følgende minimal resistens.

Da både WHO og Nordisk Ministerråd bakker op om, at man nationalt må tage ansvar for, at der udvikles produkter, der netop kan styre resistensproblemer og sygdommene bag, må vi opfordre danske politikere til, at de giver både økonomi og frihedsgrader til danske forskere og deres institutioner, som de tidligere gjorde.

Peter Lawætz Andersen og hans forskningsgruppe skal nu i gang med at ”finpudse” og færdiggøre deres vaccine, der på sigt vil helbrede og redde liv globalt. Kort sagt – der skal ildsjæle til at bringe Danmark i førertrøjen, og der skal opbakning til, hvis vi skal blive der. Videnskaben skal befris for årlige besparelser og tilpasninger, hvis Danmark vil være med.

Det ødelægger enhver langtidsplanlægning i udviklingen af grundvidenskaben til klinisk anvendelse. Det er her måske unødvendigt at forklare de konsekvenser, som bl.a. Statens Serum Institut og Statens Veterinære Institut for Virusforskning på Lindholm har oplevet ved deres tilpasninger, hvor Danmark solgte ud af viden og ekspertise til spotbeløb, mens vores grundforskere blev svigtet totalt.

Mens vi venter på den nye vaccine, som først er på beddingen om nogle år, har vi vel et stort etisk problem? Hvad med alle patienterne med MDR- eller XDR-Mycobacterium tuberculosis-infektioner? Der dør 1,7 mio. mennesker om året af tuberkulose, og det varer mindst otte år, før vi har en vaccine, der så efterfølgende skal masseproduceres og distribueres.

Hvad kan vi gøre i den tid? I Danmark startede konceptet om non-antibiotics i forrige århundrede med en disputats i 1990 og følgende forskning i andre lande. Dette koncept er i disse år i vid ekspansion i England (Helperby Therapeutics), Indien (Cadila Pharmaceuticals) og USA (Lundbeck), men hvad med Danmark?

Der foreligger i dag flere videnskabelige artikler, der netop viser, at vi med midlet thioridazin har potentiale til at helbrede tuberkulose, uanset hvor resistente tilfældene af XDR-TB præsenterer sig. Så mens vi venter på ”Godot”, kan vi med andre ord godt gøre noget for de meget alvorligt syge TB-patienter. Hvis vi da vil? Men etisk set kan vi da lade være?