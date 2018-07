Danmark har tilsluttet sig FN’s verdensmål. Ifølge formuleringen af disse lyder delmål 1.2 således: »Inden 2030 skal andelen af mænd, kvinder og børn i alle aldre, som lever i fattigdom i alle dens dimensioner, halveres i henhold til nationale definitioner.« Det er altså den enkelte nation, der definerer, hvad fattigdom er nu og i 2030. For at blive i stand til at afgøre, om Danmark lever op til denne målsætning, er det altså nødvendigt, at man har et mål for, hvad fattigdom er i Danmark, altså en grænse udtrykt i tal – en fattigdomsgrænse.

Derfor har Finansministeriet da også givet som opgave til Danmarks Statistik at holde øje med, om Danmark når dette mål. Som et led i dette arbejde har Danmarks Statistik derfor fastlagt en sådan fattigdomsgrænse.

Men nu lyder det pludselig fra en række politikere, at Danmarks Statistik politiserer, bl.a. Joachim B. Olsen fra LA.

Det er muligt, at »vi ikke kan bruge en fattigdomsgrænse til noget som helst i socialpolitik« (Karen Ellemann fra Venstre). Men det kan Danmarks Statistik altså i en anden sammenhæng. Statistikkontoret kan faktisk ikke undvære den, hvis det skal passe sit arbejde.

Derfor er det ganske urimeligt, at politikerne nu kaster sig over et administrativt organ, bare fordi begrebet ”fattigdomsgrænse” har været og er kastebold mellem politiske partier og blokke.