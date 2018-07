Gid flere politikere tænkte på de langsigtede konsekvenser for mennesker, når der laves politik. Når man laver rammer, der presser børnefamilierne. Når uddannelsespolitikken presser de unge hurtigere igennem. Når børn og unge primært måles på præstationer. Og når vi konstant ændrer ydelser og krav til ledige. Hvordan tror vi så, det påvirker de mennesker, vi laver politik for?

Vi står over for en voksende udfordring med børn og unge, der mistrives.

Har man fulgt lidt med, burde det ikke komme bag på nogen. Men mens politikerne på Christiansborg med den ene hånd vil lave en ny psykiatriplan, der skal tage hånd om børn og unge, indfører de med den anden flere krav til læring hos samme i en tidlig alder, ønsker flere eksamener, indfører karakteroptagelseskrav på flere studier og vil jævne menneskers hjem med jorden.

Fortsætter vi sådan, kan vi blive ved at symptombehandle. Kig nu længere frem i krystalkuglen, og se på, hvad det er for et samfund, vi skaber. Vi lever i en tid i hastig forandring og med stort fokus på vækst og præstationer.

Men i stedet for fra politisk hold at bidrage til dette, så lad os da forsøge at skabe større sammenhæng for vores borgere. At skabe tryghed og forudsigelighed for vores børn og meningsfuldhed for børn som voksne.

Det er mennesker, vi laver politik for, og de mennesker og deres livskvalitet har en værdi i sig selv. Vores politik har langsigtede konsekvenser. Og har man som politiker ikke fornemmelse for hvilke, må man lytte til nogle af de mange mennesker og foreninger, der har. Vågner vi ikke snart op, risikerer vi at ødelægge den kommende generation. Det er ikke nok med bedre behandling i psykiatrien.

Når vi laver politik på andre områder såsom uddannelse og beskæftigelse, må vi have i baghovedet, hvad den politik betyder for mennesker på sigt. Vi presser og presser og presser fra politisk hold – men vi har presset så meget, at det er begyndt at give bagslag. Er du i tvivl, så læs den nationale sundhedsprofil.