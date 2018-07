Der er kun én ting, USA ville hade mere end dét, at Europa ikke betaler, hvad USA mener er ”vores andel” af Natos budget. Det er, at vi pludselig gjorde det. Så ville Europa måske pludselig ikke have brug for USA.

Hvis de europæiske Natolande brugte meget mere på militæret, ville de formodentlig begynde at anskaffe dét tunge materiel, som USA nu har monopol eller næsten-monopol på: evnen til at overføre store troppekontingenter over store afstande og at holde dem forsynet. Infrastruktur mht. efterretninger og koordinering af disse (Awacs-fly, satellitter, koordinering) er også langt hen ad vejen USA’s monopol.