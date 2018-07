Tages for mange beslutninger i EU? Måske. Sikkert er dog, at vores politikere og skiftende regeringer længe har leflet for USA. Det er ikke til at holde ud at se dem bukke og ”makke ret” for USA’s ”bøller”. Det er USA’s problem – gør det ikke til vores.

Støt vores europæiske lokomotiv, Tyskland. Dyrk nye partnerskaber i Asien – uha, også Kina. Fri os for ”transatlantisk samarbejde", der koster menneskeliv og milliarder af skattekroner i håbløse ”eventyr”. Resultatet hidtil er, at Rusland kløgtigt har gaflet magten i det nye Mellemøsten. Lad USA ensomt køre træt i sin indadvendte og selviske politik. Hav dog lidt stolthed på ”vores” danske og europæiske vegne. I har indenrigspolitiske hensyn også – vi vælgere vil ikke se på og betale for pistol-for-panden-venskaber.