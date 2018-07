Debat: Brud på grundlov?

Jeg havde forventet en opfølgning på Michael Ruges indlæg 1/7 vedr. EU’s beslutning om nye regler for EU-borgere omhandlende udbetaling af dagpenge i Danmark. Ruge argumenterer for, at den danske stat ikke kan diskutere og beslutte sådanne ændringer, da udbetalingen af dagpenge administreres af a-kasserne, der er private forsikringsselskaber, hvor medlemmerne foretager indbetalinger. Ruge mener derfor, at staten forgriber sig på ejendomsretten og dermed begår grundlovsbrud – et foruroligende synspunkt.