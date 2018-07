Debat: Kreative erhverv kan give Danmark et eksportboost

Mens en stor del af Danmark holder sommerferie, er der andre, der knokler. Eksperterne i regeringens vækstteam for kreative erhverv er nogle af dem.

I april 2018 blev de betroet den vigtige opgave at udtænke en plan for, hvordan vi i Danmark bliver endnu bedre til at udnytte vores styrkepositioner inden for reklame, mode, film, musik, design, digitale spil og andre kreative brancher. Vækstteamet fik et halvt år til at levere varen, så deadline nærmer sig med hastige skridt.

Der er god grund til, at regeringen har nedsat vækstteamet for kreative erhverv. De kreative erhverv har samlet set gode vækstrater og en stigende eksport. Dansk Erhvervs analyser viser, at de kreative erhverv står for 8 pct. af dansk eksport og af den samlede omsætning i alle brancher i Danmark.

Udover vækstpotentialet i de kreative erhverv selv, er det værd at hæfte sig ved den værdiskabelse, de kreative erhverv giver i andre brancher og i den offentlige sektor. Med kreative metoder som for eksempel gamification og design thinking er de kreative erhverv gode til at se nye muligheder, være innovative og ikke mindst forstå sig på mennesker.

Og det er vigtigt, når vi skal få det bedste ud af digitaliseringens muligheder, og der skal skabes tæt forbindelse mellem digitale produkter og brugerne.

Når vækstteamet sætter kursen for en lang vækstrejse, skal kufferten pakkes med gunstige rammevilkår. Dansk Erhverv foreslår, at kufferten indeholder en ambitiøs eksportstrategi for kreative erhverv og bedre adgang til risikovillig kapital.

Der skal også være en bedre beskyttelse af immaterielle rettigheder. De kreative uddannelser skal have et løft, og der skal være bedre adgang til specialistkompetencer fra udlandet, når vi ikke har nok i Danmark.

Endelig skal vi have en offentlig sektor, der fremmer kreativitet med flere dialogbaserede udbud og færre omkostninger for tilbudsgiverne.