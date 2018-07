Debat: Det er den eneste vej ud af fedmen

Undertegnede kan i det store og hele tilslutte mig, at der er mange kure mod fedme, som kun er baseret på at tjene penge. Men jeg vil pointere, at som jeg kan læse artiklerne om Holbækmetoden, er den ikke så dårlig, idet den jo, efter at man har slanket sig, er baseret på, at man ændrer sine spisevaner til en mere sund kost, altså ændrer hele sin adfærd, dette også gældende, hvis det er børn, der er overvægtige, altså at familien skal ændre sine vaner.

Hold op med at drikke sukkerholdige drikke, som cola o.l. Lad være med at spise slik, og hold jer fra fastfood, fede desserter o.a. Og ja, det er en livsstilsændring, men det er den eneste vej ud af fedmen, som jo også kan medføre sukkersyge, ledproblemer o.a. som ganske ung.

Men jeg vil gerne lige komme med en kommentar til Arne Astrup, som jo åbenbart er leder af et institut for idræt og ernæring. Jeg kan huske at han, da han var lønnet af sukkerbranchen for en del år siden, sagde, at man ikke blev fed af sukkerindtag. Og nu står der så i JP, at Arne Astrup også tidligere har markedsført et produkt kaldet Let-igen, og at dette produkt ikke virkede, og at der var rigtigt mange bivirkninger. Desuden at nogle døde og andre fik hjerneskader.

Så hvorfor Arne Astrup fortsat kan opfattes som en specialist inden for dette område, kan jeg ikke forstå. På hjemmesiden Wikipedia, og artikler i Jyllands-Posten, Information og Berlingske Tidende (og mange andre) står der bl.a., at Arne Astrup er »fedmefusker«, »vildleder om sukker«, hans kostbog ”Rigtig mad” er uansvarlig (Videnskaben.dk). Og desuden blev Arne nødt til at forlade stillingen som formand for det statslige ernæringsråd, fordi han i årevis havde vildledt befolkningen om sukkers betydning for et sundt liv.