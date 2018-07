I anledning af den vellykkede redning af de 12 fodbolddrenge og deres træner, spekuleres der i adskillige aviser over, at Thailands styre vil profitere af situationen. Og det må den for alt i verden ikke, for det er som bekendt militæret, der styrer landet.

At en anden styreform end den såkaldt demokratiske kan fungere, er ikke til at bære. Thailand er et af verdens største turistlande, befolkningen et af verdens lykkeligste, og alt fungerer i landet. Det må der gøres noget ved.