Tiden er moden til, at kulturdebatten krænger den barnlige kappe af sig og bliver voksen, skrev JP’s klummeskriver Christine Christiansen forleden. Politikere opfordres til at bidrage med visionære holdninger og forslag, der bringer os andre steder hen.

Det er jeg enig med CC i. Til gengæld vil jeg opfordre CC til at kommentere på baggrund af viden og research – og ikke på fordomme og fornemmelser.

CC beskriver f.eks., at et angiveligt “hovedløst” forslag fra min side om at skille DR’s musikensembler fra DR og lægge dem ind under Det Kgl. Teater blev skrinlagt, da “eksperter” havde analyseret det nærmere. Nej, det var ikke eksperter, men politikere, der sørgede for at skyde idéen ned. Der var ikke et politisk flertal for det.

Og i øvrigt var tanken – som man ikke behøver kalde visionær – at beskytte og styrke ensemblerne, der i min optik i alt for mange år har været behandlet som stedbørn i DR.

Hernæst påstår CC, at jeg fremlagde et forslag om at sammenlægge en række kunstneriske uddannelsesinstitutioner, og at dette forslag også faldt til jorden, da “fagfolk” havde vurderet det. Nej, det forholder sig lige omvendt.

Det var fagfolk, der fremlagde forslaget. Jeg kunne ikke drømme om at foreslå tvangsfusion af uddannelser, der ikke ønsker det selv. Det er der alt for mange dårlige eksempler på.

Når jeg indimellem læser udlægninger af, hvad vi politikere angiveligt foreslår, og hvilke motiver vi har, tænker jeg, at visse journalister simpelthen ikke kender os og ved, hvad vi står for. Men det er ikke det værste. Det mest forstemmende er, når de ikke engang orker at sætte sig ind i sagerne, inden de skriver og fælder dom.

Det kunne i øvrigt være interessant at høre CC’s bud på en såkaldt visionær kulturpolitik – bortset fra at der skal sendes flere penge. Jeg har som kulturminister ingen problemer med at fremlægge idéer, der udsættes for voldsom kritik: Det har jeg gjort ved flere lejligheder. Hellere det end ligegyldighed i angst for vælgerne.

CC anbefaler politikerne at tage på sommerhøjskole og genfinde den gode tone. Jeg er på sommerhøjskole hver eneste sommer og nyder det.

Måske skulle CC og andre, der er lidt for hurtige til at sætte poterne til tasterne, også tage på sommerhøjskole. Ikke som oplægsholdere, men som deltagere i en samtale, hvor man på lige fod tager hinanden alvorligt.