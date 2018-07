Mangeårig rådgiver slår tilbage: Det er et angreb på principperne i et demokratisk samfund

I JP var der en forsideartikel om ledelse af affaldsselskaber. Historien er, at professorer vil have fagfolk ind i affaldsbestyrelserne i stedet for politikere.

Ræsonnementet er simpelt, nemlig at politikerne ikke har fornøden indsigt og viden til at varetage den overordnede ledelse af affaldsselskaberne, at bestyrelseskonstitueringerne er resultatet af politiske studehandler i byråd og kommunalbestyrelse, og at det personlige incitament er ussel mammon.

Det er stærke sager i et samfund, som er demokratisk styret. Alle offentlige eller semioffentlige udvalgs- og bestyrelsesposter besættes naturligvis af politikere, som rådgives af embedsmænd med faglig indsigt.

Sådan er det i affaldsselskaber, ligesom det er i alle andre offentlige sammenhænge.

Det er bekymrende, at vi i verdens bedste samfund skal konfronteres med professorudtalelser, som i bund og grund er angreb på fundamentale grundprincipper i det demokratiske samfund. Det er bekymrende, at vi i verdens bedste samfund skal konfronteres med professorudtalelser, som i bund og grund er angreb på fundamentale grundprincipper i det demokratiske samfund.

Nogle offentlige områder i den lokale og regionale struktur er ledet i de politiske udvalg i direkte tilknytning til byrådet – andre områder, især på teknik- og miljøområdet – er lagt ud i selskaber med bestyrelser. I nogle af disse selskaber indsættes også såkaldte faglige eksperter.

Det er sådanne personer, som professorerne ønsker sætter sig på bestyrelsesposterne i affaldsselskaberne. Hvorfor? Fordi det bliver mere professionelt og effektivt. Hvorfra ved professorerne det – er der lavet konkrete undersøgelser heraf – hvor er dokumentationen for disse udsagn ?

Jeg tror, at det i nogle sammenhænge kan være fornuftigt at supplere den politiske ledelse med andre kompetenceprofiler. Det ser vi også på andre områder i de lokal- og regionalpolitiske sammenhænge med såkaldte § 17, stk. 4-udvalg og en række andre måder at skabe og udvikle politik og styring af den offentlige service.

39 bestyrelsesformænd ud af 41: Lokalpolitikerne har sat sig tungt på formandsposterne i affaldsbranchen Lokalpolitikerne har sat sig tungt på bestyrelserne i landets affaldsselskaber.

Hvorfor skal affaldsselskaber professionaliseres, når de fleste andre serviceområder i det demokratiske samfund – veje, virksomhedstilsyn, handicapområdet, social- og beskæftigelsesområdet, sygehusområdet etc. – ikke skal ledes af eksperter.

Der er mange spørgsmål og udfordringer knyttet til disse problemstillinger, der er et led i den tendens, der ses i mange sammenhænge: Offentlig service er ringe, og derfor skal den effektiviseres. Det er der bestemt eksempler på – ligesom der bestemt er eksempler på det modsatte. Der ydes høj og professionel service i mange sammenhænge – også i affaldsselskaber.

Det er bekymrende, at vi i verdens bedste samfund skal konfronteres med professorudtalelser, som i bund og grund er angreb på fundamentale grundprincipper i det demokratiske samfund.

Det er også et fænomen, at vi i Danmark har et lille kobbel af professorer, som giver sig ud for at være eksperter i ledelse og offentlig sektor, der er parate til at skyde med skarpt på hvad som helst – også når de har løst krudt i pistolen.