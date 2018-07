Rasmus Ulstrup Larsen svinger pisken over solomødrene, fordi de har deres egne ønsker til livet. Sådan har visse mænd altid troet, at kvinder bare skulle beherskes og undertrykke deres behov. Vi skal faktisk ikke mere end nogle generationer tilbage, før ægteskabet blev arrangeret af voksne mænd. Kvinden skulle opfylde sine pligter med at sørge for mandens og børnenes behov og pænt sætte sig selv til side.

Først i 1800-tallet opstod det romantiske ægteskab, der gav kvinden mulighed for at gifte sig med den, hun elsker. Det er dog meget nyt, at kvinden ikke længere er nødt til at finde en forsørger at gifte sig med og har fået egentlige muligheder i livet.

Måske gider de nye solomødre bare ikke at gifte sig med mænd, der ikke vil følge med tiden og stadig tror, at kvinder skal sætte sig selv i parentes og tilfredsstille mandens behov. Og måske vil disse kvinder hellere have lov til at indgå i nogle andre fællesskaber, der er baseret på gensidig respekt og accept.