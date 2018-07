Jeg har altid tænkt, at jeg skulle blive til noget – større, være den bedste samfundsborger. Jeg har altid været opmærksom på, hvem jeg er født af, hvor jeg kommer fra, og hvor jeg er vokset op. Med flygtningeforældre kommer økonomiske udfordringer og kulturskel. Og selv om mine forældre, hvis jeg selv skal sige det, evnede at løfte opgaven til mere end tilfredsstillende højder og altid har vægtet relationer højt, kan jeg ikke stirre mig blind på min opvækst og mine omgivelser.

”Min slags” er opvokset i Bispehaven og Gellerup i Aarhus, fordi det blev en hurtig løsning, og fordi det var det, flygtningeforældre havde råd til i stramme tider.

Mine forældre fortalte altid, at Bispehaven var en midlertidig løsning. Af mange grunde – de var glade for natur og ikke betonblokke. Men mest af alt, fordi de hver dag oplevede stigmatiseringen, forventninger og en indædt kultur på egen krop fra det omkringliggende samfund og fra dem, der lignede dem selv.

Det var ikke skidt det hele, for af naturlige grunde vender man sig mod dem, der ligner én selv. Men når vi har områder i Danmark, hvor ovenstående er dagligdag, og hvor beboelsessammensætningerne er så tætte og ens, kommer vi ikke ud og møder hinanden. Vi blander os ikke med hinanden.

Jeg ville sådan ønske, at de ansvarlige kommuner for længst, da man oplevede ophobninger og flygtningestrømme, havde fordelt familier og projekter konsekvent og bedre ud i alle samfundets lag. Sandheden er nemlig, at økonomien forståeligt nok er stram for de flestes vedkommende, og man dermed vender hver en krone – særligt i sin boligsituation.

Jeg husker, at mine forældres gentagelser ikke stod alene. Deres venner og bekendte i området ønskede det samme. At blande sig på kryds og tværs med danskerne. At komme væk fra ghettoisering og stigmatisering. Derudover har vi alle sammen godt af at komme ud af vante rammer en gang imellem.

Derfor er det nu er tiltrængt fra politisk hold med omrokeringer og nedrivning af boligblokke i Gellerup og Bispehaven. Spørger man mine forældre, kan det ikke ske hurtigt nok.