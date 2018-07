Debat: Skoldhed kaffe i bilistens skød

I disse dage gør politiet over hele landet en ekstra indsats for at indskærpe over for bilisterne, at man ikke skal køre bil, samtidig med at man taler i håndholdt mobiltelefon. Men øvrigheden er her oppe imod en tung modstander, idet FDM’s bilblad, Motor, flere gange har slået til lyd for, at biler skal have kopholdere .

Især en journalist på Motor kører hele tiden frem med det nødvendige af en kopholder i en bil, selv om det frister mange til at køre bil, samtidig med at de drikker en varm kop kaffe. Det burde han netop advare imod, samtidig med at det burde være forbudt. I flere tilfælde har hårde opbremsninger i en sådan situation resulteret i, at både kvinder og mænd har fået skoldhed kaffe ned i skødet med meget alvorlige forbrændinger til følge.

Ikke desto mindre kan man f.eks. opleve, at motorjournalisten i en sammenligning af tre lækre nye biler straks vælger den ene fra, fordi den ikke har kopholder. Måske skulle FDM bruge flere linjer på at fortælle, at skoldhed kaffe i en kopholder under kørslen kan være livsfarlig. Holder man på en vigeplads og vil drikke en kop varm kaffe, er der jo så mange andre måder, man kan håndtere termoflaske og bæger på.