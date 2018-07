Det kan hverken forklares eller forsvares, at udenlandske turister fra 2020 skal betale vejskat, når de kører på ferie eller besøger familie og venner i Danmark. Regeringen og Dansk Folkeparti aftalte sidste efterår, at de vil indføre en ny vejskat i 2020 efter tysk forbillede. Det betyder, at udenlandske bilister skal betale for at være i Danmark.

Stort set alle udenlandske kystturister ankommer til Danmark i deres egen bil. Det gør det svenske kærestepar på romantisk weekend i Nordsjælland. Det gør de norske veninder, som vil til Nordjylland og opleve natur og shopping. Det gør den sydslesvigske børnefamilie, som vil besøge familien i Danmark eller på en smuttur til Legoland. Det gør tusinder i vores nabolande, der anser Danmark som et herligt sted at holde ferie. Det er svært at se vejskatten som andet end en skat på kystturismen.

Regeringen vurderer, at afgiften vil indbringe statskassen 300 mio. kr. årligt. Afgiften betales ved køb af en såkaldt vignet, der gælder f.eks. 10 dage, to måneder eller et år.

Danmark er ikke et transitland ligesom Tyskland. Derfor giver det ikke mening at beskatte udenlandske turister yderligere ved at indsætte en toldmur. Udenlandske turisters forbrug i Danmark er på mere end 40 mia. kr., og 92 pct. af alle kystturister i Danmark ankommer i egen bil. Selv 28 pct. af de københavnske storbyturister kører i egen bil.

Det er ret svært at finde gode argumenter for vejskat. Skatter forvrider, og hverken for miljø eller på det sociale område er der gode argumenter. Før aftalen blev indgået, var der ifølge Skatteministeriet ikke foretaget en vurdering af adfærdseffekter. Altså om der kommer færre turister. Det er kritisabelt. Falder efterspørgslen efter ferie i Danmark med bare 0,6 pct., er hele vejskatprovenuet væk.

I Tyskland vurderes det, at administrationsomkostningerne vil udgøre ca. 25 pct. af provenuet. I Danmark skal opbygges et system til håndteringen af vejskatten, og Danmark har ikke skalafordele som tyskerne. Det er ikke raketvidenskab at forestille sig, at omkostningerne vil blive relativt større hos os.

Danmark har et af verdens højeste skattetryk, og afgifter gør det dyrt at være turist i Danmark. Med en vignet til bilruden kommer vi til at markere for turisterne, at nu er de kommet til det land i verden, hvor skatterne er højest. Den nye afgift vil svække Danmarks konkurrenceevne. Det vil gøre det dyrere at komme til et af de lande i verden med de højeste forbrugerpriser.