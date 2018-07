Det er på høje tid at gøre op med det minuttyranni og bureaukrati, som præger hjemmeplejen. I KA Pleje, som er Danmarks største arbejdsgiver- og brancheforening inden for frit valg, kæmper vi for at stække systemtænkningen og i stedet sætte den enkelte borger i centrum.

Når kvaliteten måles i dag, kigger man alt for meget på stopuret. Hvis Jensen har fået de 16 visiterede minutter, så er – mener kommunen - alt godt. Den oplevede kvalitet af hjælpen spiller ikke den store rolle, hvis der bare kan sættes flueben ved, at Jensen har fået sin tid.

Vi mener, der er behov for at skifte spor. Der er brug for at fokusere langt mere på, om Jensen nu også er tilfreds med hjælpen. Han skal have mere indflydelse på, hvad minutterne benyttes til, og hvornår de bruges.

Vi kan fylde en hel avis med eksempler på, hvordan det nuværende system er så stift, at det spænder ben for fornuftige løsninger, men vi nøjes med et enkelt. Hvis der står i kontrakten, at Jensen skal have hjælp til at komme ud af sengen mellem klokken 8 og 10, skal det ske i det tidsrum. Vil han gerne op tidligere eller senere, og medarbejderen opfylder ønsket, er det kontraktbrud. Der er ingen fornuft i sådan en regel.

Bliver det ikke dyrere, hvis Jensen får indflydelse på den hjælp, der er nødvendig for ham? Nej, antallet af visiterede ydelser og minutter ligger jo fast, så kommunen får ikke en større regning ved at give den enkelte borger mere frihed.

Risikerer man ikke, at den ansatte bruger tiden på at drikke kaffe med borgeren frem for at udføre praktiske opgaver? Nu er der jo heldigvis frit valg på området, så Jensen kan til enhver tid vælge en anden, hvis han er utilfreds med hjælpen.