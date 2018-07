Mikael Jalvings (MJ) klummer i JP er altid læseværdige, uanset hvad eller hvem emnerne drejer sig om. Herunder er han også fremragende til at gennemskue tidens konfliktsky, politisk korrekte trendsættere og belyse for læserne, hvilket skrøbeligt korthus de befinder sig i. Martin Ågerup (MÅ), mangeårig direktør for tænketanken Cepos, kom senest under den kritiske lup.

Nu har mine tanker om Cepos aldrig været særlig store, og MÅ har i min beskedne verden altid stået for ussel mammon frem for alt. Men at MÅ’s kendskab og holdning til den årelange islamiske indvandrings empirisk beviste negative konsekvens for Danmark og Vesteuropa er så ringe og naiv, som MJ konkretiserer, overgår simpelthen alt, hvad jeg havde troet og ment om ham.

Hvordan kan en chef for en tænketank i Danmark vide så lidt om et emne, som i den grad er tidens mest debatterede emne blandt danskerne og danske politikere ? Men ved eftertanke er hans holdning måske ikke så svær at forklare. I sin ungdom var MÅ medlem af Fremskridtspartiet. Folk, der som unge forlader et sådant parti, kan næsten kun ende i et politisk spektrum i området omkring Det Radikale Venstre, idet de politisk ofte ønsker det modsatte af det, de kender. Ellers bliver de i partiet til den bitre ende.

Tak til MJ for denne sørgelige øjenåbner omkring MÅ, men for mig at se desværre også i nogen grad omkring Cepos’ ståsted i Danmark.