Debat: Vægttab handler om selvkontrol

I den seneste tid har JP undersøgt Holbækmodellen, som får børn og unge til at tabe sig, mens de er med i forløbet, og efterfølgende tager de på igen. Der efterlyses evidens for, hvad det er, der virker? Det er bestemt ikke raketvidenskab at tabe sig. Men der findes ingen lette tilgange til varigt vægttab.

Når et menneske har besluttet sig for at tabe sig og tilmeldes et forløb, er det en kombination af personens psykiske habitus og planer for mad, motion og søvn, der tæller, og hvis man holdes til ilden, lykkes det at tabe sig. Det har jeg oplevet mange gange som leder, når børn og unge har været på et julemærkehjem eller selvbestaltet er gået på kur.

De har succes og er glade, ja, alle er glade, men når hverdagen vender tilbage efter en periode uden kontrol og afpasset mad og motion, så sker der et ryk tilbage til den tilstand, man var i inden forløbet, og man tager på, fordi man kan jo altid gå på kur igen. Det sker med alle slankekure.

Så vil man bevare et vægttab, handler det om at forandre tilgangen til mad og motion resten af livet og selv være klar til at overtage ansvaret for det liv, der leves, og det vil de fleste ikke ofre på vægtens alter. Derfor kommer der yoyotilstande, hvor vægten går op og ned.

Så ligesom på andre områder, hvor man vil forandre sin tilgang til livet, alkoholindtagelse, øget motion, kræver det enorm selvkontrol, og hos børn og unge ville et efterværn og kontrol hver måned virke, således at den person, der er på ”kur”, mærker, at man stadigvæk er interesseret i, hvordan det går.