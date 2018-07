Dem, der er til Gnags og Stones, gemmes væk: Hvad blev der af det folkelige i radioens P4?

Du kender det godt: Du tænder for bilradioen i håb om at finde noget musik, du kan lide, og måske synge med på den timelange tur på motorvejen.

DR’s P4 er dit naturlige valg, da du for længst har passeret de 21 år og derfor ikke kan holde musikken på P3 ud mere end 20 sekunder. Det naturlige valg, fordi det er her – på den store, brede radiokanal for de danskere, der er voksne – man finder det, som alle kan lide.

Her møder man en bred vifte af musik, også dansk musik, spændende fra 1980’er-hits, dansktoppen, klassiske populære revyviser til pigekorets højskolesang.



Men nej. Tror man stadig, at P4 er den brede folkelige radiokanal, bliver man slemt skuffet. Ja, kommer man under kørslen ad vanvare ind på P4, må man ligefrem frygte for trafiksikkerheden. Her sendes ikke den brede folkelige musiksmag, men derimod én lang ensartet grød af mainstreampop.

Den mest klassiske musik, P4 kan byde på, er George Michael og Thomas Helmig. De er nemlig rigtig, rigtig gamle og lavede sange dengang for længe siden i 1990’erne.

Hvis du vil synge med på Brødrene Olsen eller Bamses Venner, hvis du vil forsøde dine øregange med klassisk musik, viser eller danske sange, hører du nemlig slet ikke til på DR’s fm-radiokanaler.

Vel kan det være, du troskyldigt har betalt din licens år efter år, men du har værsgo at forføje dine øregange til en dab-radio, hvis den slags middelmådigheder matcher din smag.

Musikken fra 1960’erne, 1970’erne og 1980’erne skal man over på P5 for at finde. Det er kanalen for ”det lidt ældre og modne publikum”, siger man på DR. Altså sådan nogle, der kan lide Beatles, Stones, Abba og danske klassiske navne som Shu-bi-dua, Gasolin og Gnags for nu at nævne de største. Musikken fra 1960’erne, 1970’erne og 1980’erne skal man over på P5 for at finde. Det er kanalen for ”det lidt ældre og modne publikum”, siger man på DR. Altså sådan nogle, der kan lide Beatles, Stones, Abba og danske klassiske navne som Shu-bi-dua, Gasolin og Gnags for nu at nævne de største.

På P4 huserer de unge og den unge musiksmag, der således på DR kan råde over hele to landsdækkende FM-kanaler: P3 og P4. Danmarks Radio har simpelthen skåret al musik fra før 1990’erne væk fra de store brede musikkanaler. Dem, man kan høre ved at tænde for sin bilradio. Dem, man kan tænde for uden at skulle investere i en dab-radio.

For 15 år siden var pigekoret et fast indslag på P4. Umiddelbart inden radioavisen kl. 12.00 sang det en af de klassiske danske højskolesange, og P4 bidrog dermed til at vedligeholde kendskabet til vores enestående danske sangskat.

Det blev skåret væk. Sikkert fordi det var for utjekket, for mærkeligt, for gammeldags. Den bevidstløse jagt på (unge) radiolyttere fik DR til at skære pigekoret væk, og i dag er projektet fuldført: P4 er blevet én lang motorvej af mainstreampop.

Musikken fra 1960’erne, 1970’erne og 1980’erne skal man over på P5 for at finde. Det er kanalen for ”det lidt ældre og modne publikum”, siger man på DR. Altså sådan nogle, der kan lide Beatles, Stones, Abba og danske klassiske navne som Shu-bi-dua, Gasolin og Gnags for nu at nævne de største.

Der fik vi den, alle vi gamle, der er til Gnags og Stones. Hvor pinligt. Godt, vi bliver gemt væk i dab-verdenen. Så kan vi skamme os der i fællesskab, mens de unge fester videre i fm-universet.

Men der er dog lidt lys i horisonten. For med det netop indgåede medieforlig kommer der andre boller på suppen. Nu bliver det slået fast, at DR i langt højere grad skal være en kulturinstitution og fremover udgøre et markant kulturelt fyrtårn.

Samtidig skubbes slukningen af fm-signalet mange år frem i tiden. Med andre ord: Det er da stadig fm-kanalerne P3 og P4, der er væsentligste radiomusikkanaler i DR. Men hverken P3 eller P4 udgør i dag musikalske kulturelle fyrtårne.

Derfor må tiden være kommet til at genskabe musikalsk mangfoldighed på DR’s fm-radiokanaler. Fra DR’s pigekor, Kai Normann Andersen til Brødrene Olsen. Ellers ender ordene om DR som markant kulturelt fyrtårn med at blive tomme som kalorierne i en cheeseburger.