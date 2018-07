Folketingets partier har i årevis vidst, at der var behov for en revision af den kommunale udligningsordning, men på grund af de politiske fronter mellem S og V og deres kommunale baglande brød forhandlingerne sammen i april. Udligningen mellem fattige og rige kommuner foregår derfor stadig efter en forældet model, der mest af alt består af lappeløsninger, som man har fundet på gennem årene, når virkeligheden bankede på.

Lappeløsninger, der måske har løst problemer her og nu, men som på sigt ofte virker stik imod hensigten, fordi overblik og sammenhæng i den samlede kommunale udligning for længst er forsvundet i støvet på den blokpolitiske slagmark.

Det betyder, at mange kommuner nu bliver straffet økonomisk for at have fremgang. Og derfor kan det faktisk ikke betale sig for en kommune, der har haft de såkaldte udkantsproblemer at slås med, at gøre en indsats for at skabe vækst og nyt håb for fremtiden. Puljepengene bliver nemlig fordelt på basis af udviklingen i befolkningstallet. De kommuner, der klarer sig dårligst, får flest penge. Dem, der klarer sig bedst, får færrest penge.

Ifølge netmagasinet NB Økonomis beregninger vil fire kommuner alene på Fyn og Langeland stå til at tabe i alt 170 mio. kr., fordi det går dem bedre end før. For når befolkningstallet i en udkantskommune begynder at stige, falder tilskuddet fra den særlige pulje på 2,1 mia. kroner, som man i sin tid afsatte for at hjælpe kommuner med særlige udfordringer.

For eksempel mister Assens Kommune 43 mio. kr. i 2019, fordi kommunen har knækket kurven for befolkningstilvækst. Hvis bare otte borgere havde ventet lidt med at flytte til Assens, var problemet ikke opstået. Og når resultaterne for Faaborg-Midtfyn, Svendborg og Langeland kommuner gøres op, når vi i alt op på 170 mio. kr. , der med et fingerknips forsvinder ud af velfærdsregnskabet.

Det kan Christiansborg gøre bedre. Så lad os komme ud af skyttegraven og komme i gang med at finde mere rimelige løsninger på, hvordan vi skaber et Danmark i balance.