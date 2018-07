Debat: Valdemarsdag, ikke grundlovsdag

Peter Skaarup (DF) argumenterede forleden for, at grundlovsdag skal være Danmarks nationaldag ud fra en sammenligning med USA’s 4. juli. Jeg forstår godt, at amerikanerne fejrer den 4. juli, for det er deres uafhængighedsdag, altså dagen, da USA blev selvstændigt i stedet for at høre under Storbritannien. Danmark var uafhængigt helt tilbage fra Gorm den Gamle, så sammenligningen holder ikke.

Vedtagelsen af grundloven var en stor begivenhed, som bedre kan sammenlignes med vedtagelsen af den amerikanske konstitution i 1789, men i modsætning til denne står grundloven på skuldrene af Danske Lov, Jyske Lov, Skånske Lov og de to Sjællandske Love.

Disse love rækker helt tilbage til 1200-tallet, så grundloven var ikke på samme måde banebrydende for Danmarks identitet og folkets retsstatus som den amerikanske konstitution.

Argumentationen for en officiel dansk nationaldag bør derfor findes meget længere tilbage i historien. Selv om valdemarsdag den 15. juni er bygget på en legende omkring flagets fald fra himlen i 1219, så er den en markering af et dansk nationalt symbol, Dannebrog, verdens ældste nationalflag, når man ser på uafbrudt anvendelse frem til i dag. Den danske nationaldag bør derfor være valdemarsdag, ikke grundlovsdag.