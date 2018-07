Det danske landshold kæmpede godt og bravt til det sidste ved VM i Rusland. Og selv om det blev sidste kamp for de danske drenge i denne omgang, er der stadig en del af Danmark, der er med til VM. Det drejer sig om det græs, som verdens bedste fodboldspillere i disse uger løber og sparker på. For det er nemlig dansk.

På hele otte ud af 12 stadions har man valgt det danske græs, og både semifinalerne og finalen spilles på dansk græs. Så der er stadig lidt at glæde sig over. Og det er ikke første gang, at de danske græsfrø får verdens opmærksomhed. Også ved mesterskaberne i Brasilien i 2014 og i Sydafrika i 2010 var det dansk græs, der lå på banerne.

Det skyldes i høj grad vores dygtige frøavlere, der nu også ved dette verdensmesterskab står for at levere produkter i den absolutte superliga.

For vaskeægte VM-græs skal kunne holde til de forskellige klimazoner i Rusland, der spænder fra et mildt, subtropisk klima i Sochi ved Sortehavet til iskold indenlands klima længere mod nord på det store kontinent. Kravene er høje, og græsset skal både se flot ud, være slidstærkt og stresstolerant.

Gennem en fokuseret planteforædling har DLF opbygget et meget stærkt sortiment af plænegræsser, der finder vej til fodboldbaner over det meste af verden. Faktisk er vi nogle af de bedste i verden til at producere græsfrø. Hvert år eksporterer vi dansk græsfrø, kløverfrø og spinatfrø til ca. 80 lande verden over med en værdi på ca. 2,5 mia. kr.

Det danske landshold blev ikke verdensmestre i fodbold denne gang, men til gengæld er vi verdensmestre i græs.