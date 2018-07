Solnedgang over Vesterhavet. Ud for Klegod på den nordlige del af Holmslands Klit. Her er sandstrand og hav i lige linje, så langt øjet rækker. Kun i meget klart vejr kan man ane land langt mod nord, ellers er her kun vand, strand og klitrække.

Kun meget få steder i Danmark er der om nogen steder noget lignende. Jeg venter på, om det er denne aften, vi får det ”grønne glimt” at se. Et sjældent naturfænomen, hvor der i få sekunder kommer en grøn halo over den nedgående sol. Nej, ikke denne aften. Men om små to år er der andre grønne glimt.

Mit ømme ønske er, at det ikke vil ske, men da vil der stå næsten 200 m høje vindmøller i to rækker blot små 4 km fra kysten. Ikke hav-vindmøller, men alt for kystnære mega-vindmøller. Hvor meget vil det påvirke natur, vind og vejr, kystnedbrydning, turismen? Vil det være at sammenligne med hele Skjern Å-projektet, hvor et stort naturgenopretningsarbejde senere måtte gennemføres,

Jeg ser en vidunderlig solnedgang. Jeg håber stadig, at de grønne glimt fra vindmøller bliver placeret langt til havs og ikke kystnært ødelæggende for ubetalelige naturoplevelser og betalelige turistindtægter.