Debat: Demokratiet er på støtten

Det danske demokrati lider. Stadig færre af os danskere er medlemmer af et politisk parti. I dag går der flere danskere i kirke, end partierne kan tælle i deres medlemsregistre. Konsekvenserne er alvorlige. Det er svært at finde egnede kandidater til ikke kun byråd, regionsråd, folketing og EU, men også til de mange bestyrelser rundt omkring i det danske samfund.

Det folkelige element svinder og bliver erstattet af professionelle meningsmagere og konsulentfirmaer, der lever af at levere analyser af politiske problemstillinger og vurdere vælgervandringer. Det sker i alle partier, men Socialdemokratiet ligger helt i front, når det gælder pengeforbruget.

På Christiansborg har partierne sat sig selv på statsstøtte, fordi de mangler indtægter. Sidste år blev det til 179 mio. kr., hvilket er en stigning på 52 mio. kr. i forhold til tidligere år. Hykleriet er totalt, når Dansk Folkeparti og Enhedslisten, der var imod stigningen, alligevel indkasserer de rare penge.

Det gælder for alle partier om at få mange stemmer, så de kan opretholde deres statsindtægter, der er udregnet efter stemmetal. Politikudviklingen foregår ikke længere i partiforeningerne tæt på borgerne, men i statsfinansierede folketingsgrupper, der efterhånden kan klare sig uden befolkningen til hverdag med undtagelse af valgdagen.

Velfærdsstatens erfaring er, at det er umuligt at tage penge fra privilegerede grupper, når først de er bevilget. Men politikerne på Christiansborg er ved at save den demokratiske gren over, som de selv sidder på.

De kan endnu nå at lægge kursen om og engagere sig i at få flere partimedlemmer og genoplive den vedvarende demokratiske samtale i samfundet. Det må ikke ende med, at den folkelige og demokratiske debat kun finder sted én gang om året, når det officielle Danmark bestående af politikere, erhvervsledere og mediernes meningsdannere møder det uofficielle Danmark i form af ganske almindelige borgere på Folkemødet på Bornholm. Vi kan ikke betale os til demokrati, fordi demokrati er vedvarende samtale mellem oplyste og myndige borgere.