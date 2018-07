I disse tider ytres der ofte om Socialdemokratiets utidige og udspekulerede højreskred på udlændingepolitikken: Man vil tækkes DF og vinde vælgere og magten. Ofte sker det uden nogen form for proportionalitet og forståelse for dem, der betaler prisen for en liberal udlændingepolitik.

En liberal udlændingepolitik er jo et svigt af samfundets mest udsatte grupper: underklassen og arbejderklassen.

Jeg er født i 1986. Tre år efter vedtagelsen af en verdens mest liberale udlændingelove nogensinde. Som socialdemokrat har jeg aldrig forstået vedtagelsen, men anerkender, jeg ikke kan forstå datidens tidsånd.

Til gengæld forstår jeg til fulde konsekvenserne bag denne lovgivning i dag. En liberal udlændingepolitik har sociale, økonomiske og kulturelle konsekvenser for under- og arbejderklassen. Borgere i Danmark, hvis hver- og morgendag centrum-venstre er sat i verden for at repræsentere.

Når en stor gruppe mennesker med få ressourcer kommer til Danmark og bliver bosat, hvor der i forvejen bor mange udsatte borgere, tærer det naturligvis på de sociale og menneskelige ressourcer i dette område. Der skal nu bruges ressourcer på de ”nye” udsatte borgere, og i denne virkelighed bliver det endnu sværere at rykke borgere væk fra deres udsatte position. Der opstår et utilsigtet svigt.

Et svigt, der også er med til at skabe en etnisk underklasse, der har svært ved at begå sig i det danske velfærdssamfund samt forstå vores implicitte normer. Da disse nye borgere har svært ved at indfinde sig på vores højtudviklede arbejdsmarked, forbliver mange på passiv forsørgelse i flere år, hvilket betyder, at de presser overførselsindkomsternes moralske og økonomiske legitimitet.

Når en stor gruppe af borgere med anden etnisk herkomst end dansk er parkeret på passive ydelser, bliver det endnu sværere at retfærdiggøre passive ydelser for dem, der har mest brug for disse.

Argumentet om, at man som løsning herpå skal sænke lønningerne, så de nye borgere kan få fodfæste på det danske arbejdsmarked, fører mig videre til næste konsekvens. For en liberal udlændingepolitik åbner også op for en stor gruppe arbejdssøgende. Det være sig økonomiske migranter, flygtninge eller østarbejdere.

Fælles for dem er, at de øger arbejdsudbuddet blandt ufaglærte og kortuddannede, hvilket medfører social dumping: De mest udsatte på det danske arbejdsmarked risikerer at miste deres arbejde, hvis ikke de går ned i løn – hvordan skulle de ellers kunne konkurrere med den nye gruppe af arbejdssøgende? Potentialet for en social deroute for arbejderklassen er hermed skabt.

Og så er der den ofte oversete konsekvens af en liberal udlændingepolitik: den kulturelle. Danmark er ikke multikulturelt, og det bliver Danmark forhåbentligt aldrig.

Men med en liberal udlændingepolitik skabes der kulturelle parallelsamfund. Samfund, hvor social kontrol dominerer, og ligestilling er en by i Rusland; hvor integrationen aktivt modarbejdes, og hvor skattesvindel og fusk med offentlige midler er almindeligt. Samfund, der rykker sig langsomt og skaber grobund for hård kriminalitet.

De fleste ”gamle danskere” er flyttet fra disse parallelsamfund, men tilbage og efterladt er de mest udsatte.

Når Socialdemokratiet forsøger at håndtere disse konsekvenser og medfølgende problemer, skyldes det ikke, at Socialdemokratiets udlændingepolitik er højreorienteret, tværtimod. Det er et udtryk for solidaritet med under- og arbejderklassen.

En liberal udlændingepolitik er derimod dybt højreorienteret med tydelige sociale og klasseopdelte slagsider; at påkalde sig et humanistisk prædikat i en socialliberal ånd virker hult, når man grundlæggende er ligeglad med landets mest udsatte borgere og arbejdernes forhold.

Konsekvenser af en liberal udlændingepolitik bliver alt for ofte overset i samfundsdebatten, da de, der er mest udsat, udgør en overhørt gruppe, der sjældent skræpper op.

Som socialdemokrat skal det være en mærkesag at modarbejde en liberal udlændingepolitik. Landets mest udsatte borgere skal aldrig igen integrere deres gode samvittighed, og aldrig igen skal landets arbejdere betale for deres godhed.